"Creo que, por este año, no volveremos a trabajar", opinó María Lucía Mauricio

La profesora de educación física María Lucía Mauricio, quien trabaja con quienes practican deportes adaptados, analizó cómo viven la actual situación generada por la pandemia del coronavirus los niños y jóvenes que realizan en Junín diversas actividades.

"Bachi" Mauricio, al ser entrevistada por Sergio Gabriel -conductor del programa radial "La Metro Deportiva" por F.M. Metrópoli de nuestra ciudad-, comenzó señalando: "En principio, hace alrededor de un mes atrás, habíamos decidido volver a abrir las actividades con todos los protocolos. Durante más de una semana estuvimos organizando todo para arrancar, pero llegaron a Junín muchos casos de Covid-19 y decidimos volver atrás y no empezar, porque los chicos son población de riesgo. No quisimos arriesgar, porque hubo en nuestro medio algunos casos de chicos menores de edad con coronavirus, algunos de ellos de 12-13 años, y fue allí que nos dejaron en claro que la decisión de empezar era nuestra. Como es una población de alto riesgo, reitero, decidimos no empezar a trabajar nuevamente con los pibes, como estaba en los planes".



La "profe" destacó seguidamente que trabajaban hasta el inicio de la pandemia con jóvenes que practican "Fútbol adaptado, natación y educación física infantil, básicamente, e iban a adaptar la actividad por horarios, haciendo trabajos individuales, sin llevarlos a un deporte específico de los citados, sino a actividades básicas para todos, en conjunto, cumpliendo con todos los protocolos que se determinaran.

Agregó: "Se anotaron unos cuarenta chicos, casi todos los que habitualmente trabajan con nosotros, así que teníamos que armar cuatro grupos, con tres profesores en cada uno, pero al final no pudimos hacerlo por el aumento de casos de Covid-19. Así que todo quedará para más adelante".

Consultada sobre cómo están manteniendo en actividad a sus alumnos, Mauricio comentó: "Les mandamos videitos para que puedan hacer actividades en la casa, especialmente trabajitos con pelota para los futbolistas, juegos y ejercicios a todos, para que se muevan en casa. Para los chicos del Taller Protegido, con el profesor Guido Lippi y el profesor de música, Pablo, les mandamos temas musicales, para que puedan bailar cumbias, rock and roll, y que así se diviertan, haciendo algo más distendido. Con algunos padres nos comunicamos bastante, no perdimos contacto. Sobre el futuro, yo creo que por este año no volveremos a trabajar (de manera presencial), veremos qué pasa el próximo año, porque -repito- nuestros alumnos pertenecen a la población de riesgo, así que no sé cuándo volverán a estar todos los chicos juntos, compartiendo. Hasta la pandemia, competíamos en natación, fútbol, pero están muy lejos ahora las chances de competir, sin dudas".



Luego de comentar que sus alumnos tienen patologías varias, como problemas respiratorios, diabetes, discapacidades motrices, son pacientes de riesgo y hay que tener mucho cuidado", "Bachi" destacó seguidamente: "No pudimos tampoco concretar la actividad de básquet en silla de ruedas, porque había solo dos nenes y decidimos juntarlos con los que practican educación física infantil, no hay muchos nenes con esa problemática en nuestra ciudad, sí básquet, vóleibol, fútbol y actividades recreativas".

"Les hacemos a los chicos videollamadas, algunos atienden y entienden y otros no, pero a través de los videos te ven, se ponen contentos y hacen las actividades que les mandamos. La verdad es que nuestros alumnos nos tratan como si fuéramos los mejores del mundo, nos hacen sentir eso cada vez que nos reencontramos. Es increíble", completó la profesora que trabaja con deportes adaptados y, además, es jugadora de vóleibol del Club Sarmiento de Junín.

Olimpíadas Especiales

Recordemos que Junín, a través de sus atletas con capacidades diferentes, ha cumplido buenas actuaciones en diferentes ediciones de las Olimpíadas Especiales, iniciativa que se pudo desarrollar en nuestro país y también en nuestro medio, también frenada por el Covid-19.

En esas olimpíadas, los chicos encuentran un lugar para competir y lo hacen según sus discapacidades, lo cual determina la categoría en la que pueden competir participar junto a sus pares. Las Olimpíadas han generado el orden que le faltaba a las competencias. También les ha dado la oportunidad a los chicos de que viajen, de que conozcan otros lugares y de que establezcan nuevos vínculos sociales, además de estar siempre dispuestos a aprender y compartir vivencias.

