Bonito y barato: los balnearios de la Región suman atractivos para el verano

Los balnearios de la Región se presentan como una alternativa atractiva y económica para quienes optan por hacer pequeños paseos de fin de semana o escapadas para conocer y disfrutar de los distintos espacios.

Por estos días, en los balnearios municipales de Junín, General Arenales, Leandro N. Alem y General Viamonte ultiman detalles para recibir a los grupos familiares y de amigos que, cada año, se acercan para disfrutar las jornadas al aire libre. Piletas, lagunas, juegos de aventura y deportes de todo tipo se destacan entre los principales atractivos para disfrutar de los lugares.

Más servicios en la Laguna de Gómez

El Parque Natural Laguna de Gómez se prepara para recibir a miles de visitantes este verano y para eso suma servicios y actividades. Luis Bortolato, director de Turismo municipal, afirmó que desde el pasado 10 de diciembre el acceso es arancelado y, según explicó, ya trabajan para recibir a los visitantes de Junín y de otras partes del país. “La temporada pasada tuvimos una muy buena experiencia, con ocupación y llegada de turistas desde diciembre hasta fines de marzo. Hubo un cambio radical importante, de un mes y medio de llegada de turistas pasamos a cuatro meses”, señaló.

“Junín, por historia, tiene una temporada de verano desde enero a mediados de febrero. El resto de los meses era presencia casi exclusivamente de juninenses, que iban a la Laguna y disfrutaban de los espacios turísticos de Junín, pero que, evidentemente, ello se ha visto trastocado con la pandemia”, señaló.



“El cambio paradigmático de la pandemia en la actividad turística hizo que las personas repensaran el lugar a donde se van de vacaciones y empezaron a buscar destinos más cercanos, cuyos atractivos se basan en la naturaleza, que puedan ir y volver por sus propios medios, y que no haya tanta aglomeración de personas”, afirmó.

En el Parque se está trabajando en nuevas propuestas gastronómicas, así como servicios y facilidades para los visitantes. Bortolato confirmó que “ya se licitaron nuevos espacios para carros gastronómicos, y en los próximos días estará abriendo un nuevo parador gastronómico que se suma a la oferta actual que tiene la Laguna”.

Respecto a la ampliación de la oferta de servicios, Bortolato detalló que comenzarán “la construcción de duchadores públicos en dos puntos neurálgicos, y de un mirador en la Costa de los Navegantes”. Asimismo, confirmó que los equipos de guardavidas trabajan en las diferentes bajadas a la Laguna desde principio de mes, y que el equipo de salud está prestando sus servicios. “En los próximos días se anunciará el Operativo Sol, que se sumará al personal policial del destacamento del Parque Natural”, agregó.

En cuanto a las obras de mantenimiento, se han remodelado las escalinatas de bajada al lago, y se han refuncionalizado y equipado las torres de guardavidas, según expresó el funcionario.

Deportes acuáticos en Vedia

El balneario municipal de Vedia está ubicado sobre la Ruta 50, a siete kilómetros de la rotonda que conecta a la ciudad cabecera del distrito con la Ruta 7. Se trata de un predio amplio que cuenta con un espejo de agua que se destaca en el lugar. Allí hay quinchos, proveeduría, base de campamentos, baños con ducha, algunas parrillas a cielo abierto y otras cubiertas con quinchos.

Tras permanecer cerrado en tiempos de cuarentena estricta por la pandemia, ahora hay personal viviendo en las instalaciones del balneario y ya está habilitada la base de campamentos, para que puedan quedarse quienes lo desean. Los que prefieren ir durante el día, pueden hacerlo en el horario de 8 a 24.

En diálogo con Democracia, el director de Deportes de la Municipalidad de Leandro N. Alem, Martín Peacan, señaló que “el agua de la laguna, por ahora, no está habilitada para bañarse y tampoco están permitidas las embarcaciones a motor, porque sembramos pejerrey hace algunos meses, pero sí se pueden hacer actividades con kayak, kitesurf, entre otras” y agregó: “el balneario tenía una pileta muy linda y grande, de cien metros, pero como estaba construida sobre la costa de la laguna, en los años en que hubo mucho caudal de agua, en tiempos de sudestada, se rajó, y hace dos años que está cerrada la pileta por completo”.



Durante mucho tiempo, la laguna tuvo dos entradas de agua: una de agua de lluvia de campos y otra de un cañaveral cercano, pero con desechos del pueblo, de bocas de tormenta. “El agua entró a la laguna y, en época de mayor cantidad de lluvia, se mantenía más oxigenada, con buen caudal, pero con la merma de lluvia no quedó en buenas condiciones. Está previsto hacer una alcantarilla para cerrar ese paso de agua y, mientras tanto, el intendente decidió cerrar esa entrada, que ahora canaliza por el costado de la ruta y descarga por otro lado, no va más a la laguna. Con las últimas lluvias, se mantiene con bastante caudal, mejoró el color del agua y el aspecto. Ahora va a venir personal de Bromatología de Junín para analizarla”, detalló Peacan.

Circuito de aventura y bosque en Viamonte

En los últimos años, el Balneario de Viamonte dio un salto de calidad en materia de infraestructura y propuestas recreativas. Además de contar con una pileta amplia, el lugar se destaca por contar con atracciones como circuito aventura, para grandes y chicos, y un bosque con una importante variedad de árboles.

“El parque está abierto todo el año, son 22 hectáreas que tienen un circuito aventura, con distintos niveles de juegos coordinativos, de equilibrio, tirolina, juegos de pasaje, todo relacionado con la aventura”, contó a este diario la directora de Deportes, Teresa Luberriaga, y añadió: “también hay un paseo con un bosque, con distintas variedades de árboles, cada uno tiene su señalética, describiendo qué tipo de árbol es, cuál es el origen. Después está el recorrido por el parque en general, con el sector verde y sector playa, espacios para hacer distintos deportes, fútbol, fútbol tenis, hockey, vóley. Tenemos permanentemente abierto, desde las 10 hasta las 22, está cubierto por profesores en un horario determinado y hay actividades que no son libres sino guiadas por profesores, todas son gratuitas salvo el natatorio”.



Teresa contó también que “la pileta y el predio son muy grandes, es un lugar muy elegido no solo por personas de General Viamonte sino también de distritos vecinos, tenemos mucha concurrencia, con chicos de distintas escuelas. Sobre todo, los sábados y domingos, el asadito no falla”.

En tanto, resaltó que “hay lugares para lo que cada uno quiera hacer, se pueden hacer muchas cosas, no es que se va solo a la pileta, hay muchas otras opciones para completar la estadía en el Parque Balneario, hay muchas atracciones”. El 17 y 18 enero se desarrollarán las jornadas de “Aguantate las 24” y a partir del 3 de enero comienzan las colonias de adolescentes y personas mayores.

Bandas musicales en la salada de Arenales

Luego de permanecer cerrado y en abandono durante muchos años, el predio La Salada, ubicado en la intersección de las rutas provinciales 50 y 65, ya tiene sus puertas abiertas, pese a que aún se aguarda la construcción de tres natatorios.

Se trata de un espacio de tres hectáreas que abre al público a partir de las 10. La propuesta de este verano va a ser convocar a vecinos del distrito y la Región para que disfruten de bandas musicales, que se presentarán cada fin de semana.

“Va a haber actividades deportivas y culturales, vamos a hacer campeonatos de vóley playero, beach newcon, campeonato de fútbol tenis, y los fines de semana va a haber encuentros de bandas de todo tipo”, contó el director de Deportes, Juan Pablo Olivieri, y agregó: “además, tenemos las colonias, que las vamos rotando, pero el inicio de Reencuentro feliz, que es para adultos mayores, y de la colonia Sin etiquetas, que es para chicos con discapacidad, va a ser en La Salada”.



El 5 de enero va a empezar Sin Etiquetas y el 7 la de adultos mayores. “Semana tras semana vamos a ir difundiendo las actividades para que la gente se vaya enterando y pueda acercarse”, sumó.

Consultado por las instalaciones, Olivieri dijo a Democracia que “hoy lo que falta son las piletas, el predio está terminado, hay parrillas, baños, buffet. Tenemos tres piletas planificadas, pero todavía no tenemos mayores detalles. Queríamos hacer algo innovador, con juegos para chicos, algo lindo para esta zona. El predio se hizo todo de cero, desde la instalación eléctrica hasta el agua, que no se podía tomar porque estaba contaminada y una casa para la familia que vive ahí y cuida el lugar”.

El lugar también es elegido por personas interesadas en acampar, se han hecho encuentros de motos, los jugadores de rugby de Arenales tienen allí su cancha y las chicas de fútbol femenino también tienen su espacio.