Morano: "El deportista no es solo lo que hace en la cancha, en la pileta, sino que es un todo, es más amplio"

A la hora de referirnos a deportistas juninenses de Elite, que han brillado y siguen destacándose pese al paso de los años en su especialidad, la nadadora Manuela Morano está en ese selecto grupo, de quienes trascendieron por esfuerzo propio a través de los entrenamientos y capacitaciones, las condiciones naturales y una mente bien fuerte para sortear los obstáculos que se van presentando.

Manuela tiene 32 años, es hija de Emilio Morano y Diana Mabel Giussani, hermana de Luisina y Sol, y está en pareja con Tomás Buccolini, con quien convive en Córdoba Capital, desde donde sigue desarrollando su pasión por la natación.

Entrevistada por Democracia, inicialmente "Manu" manifestó:

"Siempre hice muchos deportes y por suerte fui a un colegio público muy bueno (la Escuela Nº 24, luego al Colegio Comercial) y mis padres siempre nos indujeron a mis hermanas y a mí a practicar deportes y a cursar idiomas, eligiendo lo que queríamos cada una. Las tres fuimos muy activas en eso, yo la más, creo (risas). Practiqué hockey, tenis, natación y me di cuenta que lo mío eran los deportes individuales, la natación puntualmente".



Añadió: "Fue a los nueve años, luego de haber participado en colonias de vacaciones, que me volqué a la natación, por la particularidad que no había que traspirar y me gustaba mucho estar en el agua. Jugando empecé a entrenar, con el profesor Gerardo Leonard, y luego comencé a competir. Salí campeona sudamericana en 2003 y con solo 15 años me fui a vivir a Buenos Aires, porque me llamó el Club River Plate y ya estaba como integrante de la Selección Nacional".

Sobre las pruebas que más le gustan correr, "Manu" reconoció: "Lo mío es la velocidad, soy velocista, corro pruebas de 50 y de 100 metros, a veces competí en 200 metros y al principio de mi recorrido competí en todas las distancias, hasta que entendí que me gustaban las carreras rápidas. En aguas abiertas competí solo al principio, participando en los cruces de la Laguna de Gómez, básicamente como formación, y los recuerdo mucho. Ahi empecé a competir, no me gustaban mucho pero fue parte de mi formación como nadadora".

Completó: "Pero mi cuerpo está hecho para las pruebas de velocidad, es algo que yo tengo naturalmente. Las pruebas que más recuerdo son un montón, de acuerdo al momento de la vida y al tiempo deportivo que vivía. Recuerdo los cruces, los torneos Sudamericanos, cada convocatoria a la Selección Nacional, campeonatos del mundo, muy particulares cada uno, con sus cosas especiales, que me dieron grandes experiencias vividas".

"Me es muy difícil elegir un torneo, pero si tengo que hacerlo, me quedó con la Copa del Mundo Master del año pasado en Corea del Sur, porque pude viajar con mi mamá, algo que nunca me había pasado antes, y fue genial. Antes, en cada torneo, vas solo con el equipo, sin tu familia, porque generalmente son lugares alejados y se hace muy difícil viajar, por lo económico. Fue increíble lo vivido en Corea del Sur junto a mi mamá y, encima, salí campeona del mundo Master", remarcó.

Pide apoyo para los deportistas

Destacó: "Me inicié con Gerardo Leonard, ahora estoy con Fernando Moore en la parte de agua y con Flavia Pittis en la preparación física. A los 29 estuve dos años sin competir, pero sí entrenando, y a los 30 años lo hice nuevamente, ya en Master, para la Fundación Educativa y Deportiva Bucor de Córdoba, y así fui al mundial. En diciembte estuve en el campeonato de primera categoría, con 31 años, siempre con Bucor". Luego, Manuela dijo:

"La natación en Junín está bien, podría estar mejor, igual que a nivel nacional. Se trabaja desde bases que deben mejorarse mucho, como la educación física en los colegios, la educación de los mismos entrenadores con los propios atletas, para formarlos como deportistas y prepararlos integralmente, en todos los aspectos. Es necesario que el deportista pueda estudiar, se lo reconozca y pueda estar acompañado con becas y gestiones, para tener un futuro próspero. Falta una política de estado con respecto al deporte, que sea mucho más firme que la que hay actualmente".

Además dijo: "En los últimos años se desmejoró mucho, se sacó la Secretaría de Deportes y casi sacan al ENAR, que funciona bien y hace que el deportista tenga un apoyo extra, además del que le da el Estado. Las empresas privadas deben apostar a los deportistas, pero no cuando ya llegaron, sino antes, cuando están en pleno proceso evolutivo. Por ejemplo mejorar la educación primaria desde el comienzo, la educación universitaria, el apoyo económico y social al deportista y el apoyo postcarrera deportiva".

"Eso tiene que ver con una política muy firme que se está constituyendo, pero tiene baches, porque a veces se descuida, se desmantela y hay que volver a empezar. Hay proyectos importantes en marcha, pero tienen que subsistir en el tiempo, desarrollarse y continuarse, porque el deportista es un proceso constante, que no es rápido, y precisa cosas como las detalladas y que realmente se puedan sostener y nunca se le suelte la mano al deportista, en ningún aspecto", remarcó.

La pandemia

En cuanto a la vigente pandemia que generó el coronavirus y a la larga cuarentena social, preventiva y obligatoria que se impuso, Morano aseguró que estuvo "cinco meses sin nadar, se hizo una excepción con atletas de alto rendimiento y para ellos no fue tan importante el parate, pero lo fue para el resto. Todos hemos tenido diferentes parates por el Covid-19, se puede salir de todo, pero a algunos deportistas les ha hecho mucho daño, a otros un poco menos, pero siempre se puede salir. Fue algo que nos sorprendió a todos (el coronavirus), se hizo lo que se pudo en la cuarentena y en cuanto se pueda volver a entrenar normalmente, se lo hará con la mayor de las ganas, tratando de emparejarnos lo más pronto posible con los de alto rendimiento a nivel mundial".

Señaló: "Mis referentes fueron cambiando, siempre hay deportistas argentinos que la gente no conoce tanto y si se los conoce en otros lados, por ejemplo en Brasil. Referentes son Paula Pareto, `Manu´ Ginóbili, a quienes no conozco como personas pero sí he visto notas, y me parece que son grandes personas. El deportista no es solo lo que hace en la cancha, en la pileta, sino que es un todo, es más amplio", "Manu" recalcó: "Me dio muchos amigos la natación, en distintos puntos del mundo, por ejemplo en Brasil y Uruguay, y por supuesto en la Argentina".

Añadió: "Fui una nadadora que vivió muchas generaciones, siendo contemporánea de José Meolans, Georgina Bardach y Julia Sebastián, así que fue muy amplia la franja en cuanto a referentes y a amigos. Fui creciendo y fueron etapas diferentes las vividas, las que fueron cambiando en cuanto a referentes y amigos, pero los guardo siempre, hace bien tener referentes y amigos que te guíen, que luchen junto a vos, remándola a veces en dulce de leche. Ellos siempre están y nunca fallan".

Para cerrar la entrevista brindada a Democracia, Manuela Morano mandó un agradecimiento "a toda mi familia, a la gente que me apoya y confía siempre en mí, a la gente de Junín que sigue siempre mis pasos y les agradezco realmente", completó.

--

--> Suscribite al Verpertino y recibí las principales noticias de la tarde en tu email, de lunes a viernes a las 18