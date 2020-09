Una trayectoria poblada de logros

Manuela Morano, quien es además guardavidas e instructora internacional AIDER, integró distintas selecciones nacionales de natación, durante varios años.

Obtuvo, además de varias marcas récords en distintas distancias, numerosos títulos nacionales e internacionales, a saber:

En 2019: Campeona argentina de primera categoría en 50 metros crol; campeona del mundo Master en 100 mariposa con récord argentino, quedando tercera en el ranking mundial de la Federación Internacional de Natación (FINA) 2019; Subcampeona mundial Master en 50 metros crol con récords sudamericano y argentino, segunda en el ranking mundial FINA; Subcampeona mundial Máster en 50 metros mariposa, con récords sudamericano y argentino, ingresando con ello al Top 10 All Time histórico FINA, quedando segunda en al escalafón mundial FINA.

En 2018: Campeona sudamericana Master en 100 metros combinado, con récords argentino y sudamericano; Tercera en el ranking mundial e ingrensando al Top 10 All Time de la FINA; Campeona sudamericana en 50 metros crol; Récord Argentino Máster; Marca técnica de campeonato Sudamericano; Primera en el Ranking Mundial (FINA) Master e ingresando en el Top 10 All Time.

También fue campeona argentina de primera categoría en 50 mts. crol, 50 metros mariposa y 100 metros combinado.

En el campeonato Sudamericano Universitario cosechó seis medallas de oro.

Anteriormente, fue campeona argentina de primera categoría en 50 mts. crol, 50 mariposa y 100 mts. combinados. En el campeonato Sudamericano Universitario cosechó seis medallas doradas; en la "Copa España Chile" se coronó campeona en 100 metros mariposa y 100 libre, con récord del campeonato y chileno.

También en el Argentino de primera categoría, fue campeona de 100 metros libre y 50 metros libre y subcampeona en 50 y 50 metros mariposa.

En el certamen Nacional Uruguayo, se coronó como la "1" en 50 y 100 metros libre y en 50 y 100 mts. pecho, logrando bajar los récords uruguayos de 50 y 100 libre, 50 y 100 metros mariposa, haciendo además la mejor marca técnica de la prueba de 100 metros libre.

En el campeonato Open de diciembre se quedó con tres segundos puestos y medallas plateadas, mientras que en el Sudamericano de Mar del Plata finalizó quinta en la final de los 100 metros mariposa.

En la "Copa España Argentina" logró cuatro medallas doradas y recórds del campeonato.mientras que en el Argentino de Primera, Morano se adjudicó dos preseas de plata y dos de bronce, con lo que clasificó para el Sudamericano de Mar del Plata.

En 2015, logró ocho preseas, 1 dorada, 4 de plata y 3 de bronce. Ese mismo año, en el Interfederativo "Córdoba 2015", se adjudicó cuatro medallas doradas. En el Campeonato Internacional "Copa España - Chile 2015", Manuela cosechó siete preseas, 2 doradas y 5 de plata, obteniendo además dos récords de campeonato. En los Juegos Olímpicos Universitarios Nacionales se llevó cinco medallas doradas, representando a la Facultad Nacional. En el Campeonato Argentino Absoluto, sumó siete medallas, cuatro de plata y tres de bronce.

Entre 2014 y 2013, en el Circuito Internacional Italia España, llegó a dos semifinales, en Madrid, mientras que en Argentino de Invierno, Manuela logró tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce, integrando también la Selección Argentina en el Mundial de Estambul, estableciendo además nuevo récord argentino en 100 metros combinados.

También formó parte de la Selección Nacional que participó de los Juegos Sudamericanos (ODESUR) en Belem, obteniendo allí medalla de plata con la posta 4 x 100 metros combinados; fue finalista en 100 metros mariposa y 50 metros combinados.

En diciembre se consagró campeona argentina de los 100 metros mariposa, 50 libre y 100 metros libre.

Además, Manuela Morano participó en las "Jornadas Solidarias de Natación" organizadas por la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación y desarrolladas en el interior del país, en las ciudades de Luján, San Julián, Artigas, en el Gran Buenos Aires, Coronel Suárez y Junín.

Fue autora del Convenio con la Secretaría de Deportes y la Facultad de Buenos Aires; participó en la clínica de natación Meolans–Otero; en la Jornada de Natación realizada en Pehuajó; en la Jornada Solidaria de Natación “Huella Weber” en Marcos Paz, junto a Maximiliano Matto , nadador paraolímpico.

Su aporte social quedó reflejado en la ayuda solidaria efectuada en el Centro Comunitario “Villa del Parque” de nuestra ciudad, a través de la empresa Weber Saint Gobain.

Junto con "Socorrer", participó en capacitaciones en instituciones de bajos recursos (comedores, colegios, entidades barriales), capacitando en primeros socorros con RCP y emergencias médicas.

Entre los premios recibidos, fue dos veces mejor deportista del año del Club Atlético River Plate (en 2004 y 2005); Premio "Revelación Clarín" 2005; Premio "Jorge Newbery" 2005; Premio "Mujeres Empresarias de la Provincia de Buenos Aires" 2013 y fue elegida tres veces como "Deportista del Año" por el Círculo de Periodistas Deportivos "José Luis Buono" de Junín, y reconocida con mención especial en doce ediciones de la fiesta anual del deporte juninense.