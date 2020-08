Verifican el cumplimiento de protocolos y cuidados en centros de natación de Junín

Personal de la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín recorrió los diferentes clubes e instituciones locales en los cuales se realiza la práctica de la natación, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los protocolos para dicha actividad, que fue una de las últimas en regresar en tiempos de pandemia por el coronavirus.

Esta tarea se realizó en el gimnasio “Varf” y en el “Centro Integral de Natación”, buscándose desde el municipio que cada disciplina deportiva cumpla con los protocolos y cuidados para que puedan tener continuidad en el tiempo.

Al respecto, el director de Deportes, Claudio Fabián Yópolo, manifestó: "Como es costumbre, estamos visitando los lugares que se van habilitando y estuvimos con Sergio (Ortíz) hablando sobre todas estas cuestiones. Esto es muy bueno para ellos porque es su fuente de trabajo y estuvieron mucho tiempo sin poder abrir. Además, hay gente que lo utiliza como rehabilitación y esto es muy importante para su salud. Siempre trabajamos en conjunto con las instituciones, tal como nos pide el intendente Pablo Petrecca".

Luego señaló: "Nos pone muy contentos que tanto Sergio como las demás piletas puedan abrir, ya que lo conozco a él y sabemos de su responsabilidad y el trabajo que viene haciendo al respecto. Por eso queríamos venir a charlar un rato. El mensaje es cuidarnos entre todos y es lo fundamental para que nuestra ciudad siga por este camino y nos permita ir abriendo cada vez más actividades".

Ortíz: “Los grandes beneficiados son las personas que vienen"

Por su parte, el profesor Sergio “Tofi” Ortíz, titular del “Centro Integral de Natación”, expresó: "Fue una lucha porque, por un lado, entendíamos lo que estaba pasando, pero por el otro dudábamos de por qué no se podía abrir. Quiero agradecer al intendente Petrecca, a la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, y a toda la gente de la Dirección de Deportes, ya que se movieron para que podamos funcionar. Los grandes beneficiados son las personas que vienen y todos los que trabajamos en esto. Hay mucha gente que necesita venir a la pileta por salud y otros por una actividad física".

Para finalizar, Ortíz explicó: "Tratamos de cumplir estrictamente el protocolo tal como nos indicaron desde el municipio y que llega de Provincia. El objetivo es cuidarnos entre todos y por eso los turnos no superan las 10 personas y los vestuarios no se usan. También quiero destacar el compromiso de los padres que aceptaron lo que les dijimos de cambiarlos afuera y todo resultó muy bien. Esto depende de todos nosotros para que la actividad continúe y para que podamos seguir brindando este servicio, que es muy importante para muchos vecinos", completó Sergio Ortíz.