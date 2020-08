Ramiro Julián Pinto: “El tenis de mesa me atrapó y no puedo dejar de practicarlo”

El juninense Ramiro Julián Pinto, de 22 años, es un enamorado del tenis de mesa, actividad deportiva que sigue sumando permanentemente adeptos en nuestra ciudad y en otras localidades vecinas.

El joven cultor del ping-pong es hijo de Rodrigo Sebastián Pinto y de Moira Atilia Tozzoli, “pero me criaron mis abuelos, Omar Luis Tozzoli y Lilian Moira Manacorda, y tengo un hermano, Dante Agustín Pinto”, destacó inicialmente al ser entrevistado por Democracia.

Sobre sus inicios en este deporte, quien actualmente es profesor en el Club Junín, dijo: “Un día, Luis Fernando Marcantoni me invitó a jugar y desde ese día el tenis de mesa me atrapó y no puedo dejar de practicarlo. Comencé a hacerlo en el Club Gimnasia y Esgrima, en la sede de calle Carlos Pellegrini, cuando tenía diez años de edad. Mi profesor desde el primer día de entrenamiento fue Marcantoni”.

Ampliando conceptos, Ramiro indicó: “El tenis de mesa es como cualquier otro deporte. Al comenzar la clase, hacemos una entrada en calor, dentro de la mesa hacemos muchos ejercicios con pelota (combinaciones de golpes), hay una parte física, también estrategia de juego, partidos, etc. Por esta pandemia tenemos formados dos grupos, ya que solo pueden concurrir diez personas y -por ende- tenemos solamente cinco mesas armadas en el Club Junín”.

Las características para este deporte

Sobre cómo se anexa a la actividad un nuevo jugador, el profesor remarcó: “A la persona que viene por primera vez a jugar, se le da una explicación muy global sobre la técnica del drive y del revés, para poder empezar a pelotear. Luego, por ser el primer día, se le deja jugar partidos para que él vea si el deporte verdaderamente le gusta y lo atrae. Si esto es así, ya a la segunda clase empieza el entrenamiento más específico. Un jugador de tenis de mesa debe tener una buena capacidad aeróbica, fortaleza mental y buena musculatura. También debe ser veloz, potente, tener una buena técnica, un buen juego de pies, entre otras características para destacarse”.

Sobre los jugadores más destacados, expresó: “En el mundo hay muy buenos jugadores de tenis de mesa, pero a mí personalmente me gusta mucho Timo Boll y siempre me he fijado en él, incluso para copiar su juego y su técnica. De todas maneras, actualmente no es el mejor jugador que existe, pero si de gusto personal se trata, él es mi favorito”.





En tiempos de cuarentena

En relación a cómo desarrollaron la actividad en tiempos de cuarentena, dijo Pinto: “Nos afectó la pandemia del coronavirus, porque a principios de este año habíamos comenzado a trabajar muy pero muy bien. Pero, ahora que nos reincorporamos con la actividad, volvimos con todo.

Hay muchas charlas vía Zoom que son muy interesantes, a las cuales yo entro y escucho, porque siempre se aprende algo nuevo. Actualmente, estamos con Luis (Marcantoni) bajando bibliografía sobre los distintos estilos de juego que existen en este deporte. En esa bibliografía se indica qué estrategia uno debe tomar a la hora de jugar, especialmente frente a un determinado estilo del rival”.

Para finalizar, Ramiro Julián Pinto comentó: “Agradezco a Luis Marcantoni por ser un gran amigo y profesor y por tenerme paciencia desde muy chico, para enseñarme este deporte”.

