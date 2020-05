"La reapertura de la pileta en este contexto sería un hecho positivo", opinó Diego Cuadrado

El regreso de los deportes en medio de la pandemia de coronavirus sigue siendo un tema de debate. En nuestra ciudad, las actividades no están permitidas, pero ya son varios los entrenadores que trabajan en el desarrollo de protocolos de seguridad.



En el caso de la natación, Democracia consultó la opinión del reconocido entrenador Diego Cuadrado, quien, inicialmente, opinó: "He leído muchos proyectos que están armando y hay muchos detalles todavía por resolver. Tiene mucho que ver el tipo de concesión y de pileta, en base a esas cuestiones se orientan los protocolos".

Agregó: "El protocolo de Bragado habla de que los nadadores respiren para lados distintos, por ejemplo. Pero la verdad es que no veo muy cercano el regreso de la pileta. El cloro, en porcentajes determinados, hace que el virus no sobrevida en la pileta. No habría inconvenientes y también se puede limitar el número de nadadores por andariveles".

"Más allá de los protocolos", continuó el "profe" de la Escuela Municipal de Natación, "creo que el foco del problema se daría en el vestuario y en los lugares comunes. En nuestro caso nadamos en la pileta del Santa Paula y el trabajo está en la órbita del área de educación. Lo menciono porque quizás la apertura de la pileta puede estar relacionado con el regreso de los chicos al colegio".

Completando su punto de vista, señaló: "La reapertura de la pileta en este contexto sería un hecho positivo. Una pileta sirve para hacer una rehabilitación, para hacer ejercicios, combate los niveles de estrés, combate la ansiedad, los problemas respiratorios y a los adultos les daría la posibilidad de realizar una actividad. Los beneficios son muchos, pero hoy entiendo que la situación está complicada".

"Como entrenador no puedo decirte una fecha para el regreso y eso también es un problema a la hora de mantener a los chicos entusiasmados. Uno ya no sabe más qué hacer. Pero bueno, entendemos que la situación es difícil y que tenemos que tener paciencia", finalizó Cuadrado.

El sector privado pide la reapertura

El profesor Sergio Ortiz, del Centro Integral de Natación y Actividad Física, que está ubicado en Arias 727, pidió por la reapertura de la actividad y entre los argumentos sostuvo que en su establecimiento "se ofrecen actividades básicas y actividades complementarias" y aclaró que "el instituto no trabaja de manera recreativa ni competitiva, sino formativa, correctiva y terapéutica con límite de asistentes por hora".

Al mismo tiempo, mediante un comunicado, Ortiz manifestó su predisposición para ajustarse a las medidas que sean indicadas por las autoridades sanitarias.

En el protocolo diseñado, desde el centro promueven que "el ingreso deberá ser con tapabocas obligatorio y el personal trabajará del mismo modo", que "la asistencia será limitada de acuerdo a cada grupo" y que "se solicitará no permanecer en vestuario mucho tiempo colocándose el barbijo de manera inmediata y ducharse en sus casas para disminuir el tiempo y el tránsito en él", entre otros puntos.