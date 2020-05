La reina Sofía Bontempi Garrote

El ajedrez tiene en Junín a una jovencita que con dedicación y talento se viene abriendo camino en el deporte de las 16 piezas por jugador, las que se que se mueven a criterio de cada trebejista en el tablero que está dividido en 64 casillas.

El "juego ciencia" viene alcanzando claramente amplia dimensión social y día tras día gana más adeptos, siendo una de las actividades que más se practican en tiempo de cuarentena social y obligatoria, porque se la puede realizar de manera on-line, sin moverse de casa y sin correr riesgos ante la temida aparición del coronavirus, que tiene en jaque a la población nacional y mundial, ya que trajo miles de muertes y crisis económicas manifiestas.

La adolescente en cuestión, Sofía Milagros Bontempi Garrote, tiene 12 años, es hija de Lilian Garrote y de Alfredo Daniel Bontempi y está cursando estudios secundarios en la Escuela "Domingo Faustino Sarmiento" de la Universidad Nacional del Noroeste (Unnoba), con sede en nuestra ciudad y también en Pergamino.

Entrevistada por Democracia, inicialmente "Sofi" dijo: "Mi pasión por el ajedrez comenzó cuando era chica, y empecé a viajar mucho, a diferentes encuentros y torneos. A este lindo deporte lo empecé a practicar con Celso Rissolo, él fue mi primer profesor".

Sobre este juego sumamente estratégico y que le brinda a cada jugador un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y ocho peones, para que los mueva de acuerdo a su conveniencia sobre el tablero cuadriculado, la encuestada dijo: "Me gusta jugar todo tipo de aperturas, medio juego y remates de partidas. Si hablamos de defender y de atacar, eso depende contra quién estés jugando la partida, porque cada rival también tiene su táctica y estrategia".



Principales logros en el juego ciencia

Debe destacarse que en el año 2018, Sofía terminó cuarta en el certamen Argentino; un años después mejoró su performance y finalizó en segunda posición, siendo subcampeona nacional, a solo medio punto de quien se coronó ganadora.

En el último torneo Su-damericano concluyó tercera y por sistema de desempate quedó octava, en tanto que en los Juegos Deportivos "Buenos Aires, La Provincia" de 2019 quedó cerca de las medallas al concluir en cuarto lugar, mientras que en los últimos Juegos Nacionales "Evita", subió al podio en individual, ya que compartió la segunda posición y terminó tercera por sistema, obteniendo la medalla de bronce, y por equipos, integró el elenco de la Provincia de Buenos Aires que se coronó campeón y trajo la medalla de oro a Junín.

Admira a Diego Flores y al ruso Garry Kasparov

Avanzando en la entrevista, Sofía no dudo en destacar como sus trebejistas preferidos al juninense Diego Flores y a nivel mundial a Garry Kasparov (gran maestro ruso, nacionalizado croata). Diego es de los mejores de la Argentina y Kasparov -en su tiempo de esplendor- fue el mejor del mundo, varias veces. Flores, además de ser muy bueno como ajedrecista, es una gran persona. Cabe destacar que Bontempi tiene como profesor y analista a Ramiro Troilo Celerino y también recibe algunas clases del múltiple campeón nacional, el citado Flores.

En cuanto a cómo se siente compitiendo de manera on-line, Sofía destacó: "Me gusta mucho jugar en forma virtual, porque hay más torneos que antes, pero no me gusta jugar por `Chess.com´, ya que se me traba todo y no me permite disputar las partidas como yo quisiera. Espero poder participar en el campeonato Argentino 2020, que se disputaría en octubre, posiblemente de manera on-line, y que va a organizar la gente de Ajedrez Latino".

Precisamente esa modalidad en línea hizo que en una partida del campeonato, que organizó Cultura AFA y en el que Sofía jugó representando a Sarmiento de Junín, un rival -del Club Atlético Indepediente de Avellaneda- utilizó en la partida métodos no permitidos y sobre ello la juninense dijo: " En realidad, yo no me había dado cuenta, pero Enzo Leto sí. Apenas me dijo, fui a ver la partida y al mirar con el módulo, me di cuenta de que había hecho trampa".

"Me vino bien la cuarentena"

En la parte final de la entrevista con nuestro medio, la ascendente Sofía Milagros Bontempi Garrote reconoció: "Me vino muy bien la cuarentena para jugar ajedrez, ya que tengo más tiempo que antes". Cerró la nota brindada a Democracia con un agradecimiento: "A mis padres, que siempre me apoyan, y a mi profesor Ramiro Troilo, que siempre está acompañándome y ayudándome", completó la talentosa y juvenil ajedrecista de Junín.