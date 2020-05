Francisco Guaragna: "Es importante estar tranquilo y manejar las emociones"

El joven santafesino nacido en Rufino y quien tiene en el corazón a Junín (por lazos familiares, amistades y trayectoria deportiva), Francisco Guaragna Rigonat, sigue entrenando -actualmente en su casa- para su máxima cita deportiva, aún sin fecha de realización confirmada, los Juegos Olímpicos de Japón.

"Pancho" Guaragna, recordemos, fue designado por la Federación Argentina de Yachting para competir en la clase Laser Standard en la cita olímpica que se iba a realizar en julio de este año, pero que se pasó para el 2021 debido a la pandemia que ocasionó la irrupción del coronavirus en casi todo el mundo.

Sobre cómo transita los días en época de cuarentena social y obligatoria por el Covid-19, Francisco manifestó: "Estoy entrenando en casa, donde por suerte me armé casi un gimnasio completo. Ahí puedo seguir con la rutina que venía haciendo en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). Debo agradecer a muchos amigos que me prestaron las cosas para instalar el gym", expresó quien empezó con esta pasión hace 17 años, en aguas del Parque Natural "Laguna de Gómez", como representante del Club Náutico de Junín, su segunda casa.

Guaragna se subió por primera vez a un barco a navegar de la mano de su padre, Daniel, cuando tenía cinco años y ahora, a los 23, el velista cumplirá (así esperamos) un gran sueño, cuando sea el representante argentino en la categoría Laser en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Durante una videoconferencia por Facebook, a través de la página Deporte Junín, el rufinense/juninense manifestó: "Dentro de todo estoy bien, por suerte. A principios de marzo, anticipándome a lo que se venía a nivel mundial y nacional, ya que hablaba permanentemente con mis colegas de España e Italia, me pude adaptar a realizar entrenamientos físicos en casa, porque sabía desde entonces que debía acomodarme con tiempo para poder seguir al pie de la letra mi preparación, que inicié en el CeNARD".

"Subir de peso y ganar masa muscular fueron las prioridades y lo estamos logrando, pero igual hay momentos en los que resulta duro estar encerrado, no poder hacer las cosas que uno hacía habitualmente y con un Juego Olímpico por delante. Hay representantes de otros países que ya empezaron a entrenar en el agua, algo que es importante para estar tranquilo y manejar emociones, cosa que estoy trabajando con mi psicólogo, fortaleciendo los puntos débiles".

Lo deportivo, en segundo plano

Luego remarcó: "Obviamente, cuando uno empieza a dimensionar la situación mundial y en nuestro país lo deportivo pasa a segundo plano. Las sensaciones son encontradas, complicadas de manejar, con algo chocante como entrenar para un Juego Olímpico que fue postergado para el otro año".

Reconoció: "Es una satisfacción personal, queda mucho trabajo por hacer, por recorrer, potenciando todo. Estoy convencido de eso, con todo el equipo de trabajo que tengo detrás, así que hay que mirar para adelante y aprovechar todo esto para salir adelante. Mi disciplina es una de las que más demanda físicamente, ya que el timonel debe estar bien en ese aspecto para lograr un alto rendimiento arriba del barco, en cuanto a velocidades, perfomances y demás dentro de la regata".

Agregó: "El plan físico es muy fuerte porque hay que estar bien en fuerza y resistencia, porque las regatas son largas, de una hora o más, y con el viento que exige mucho a los navegantes de Laser, quienes nos preparamos siempre para las condiciones más extremas. Ya estuve tres veces participando en el sitio donde competiremos en vela, que es en el Puerto Recreativo de Enoshima (Japón), donde se dan condiciones muy particulares, ya que de las tres veces que fui, en dos me tocó competir cuando se generaron huracanes".

Finalmente, en el Facebook Deporte Junín, completó: "La Federación Argentina de Yachting ya presentó protocolos (cinco) para poder reanudar paulatinamente las actividades, como ya están haciendo en otros países del mundo". Agregó como corolario: "Es una alegría inmensa, voy a cumplir un sueño. Mi vida gira en torno al olimpismo y la Federación Argentina de Yachting confió en mí y eso me llena de orgullo. También sé que es una carga, es linda, pero una responsabilidad muy grande. Tengo que responder a la confianza que me dieron", completó.