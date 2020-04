Entrenamientos virtuales: "El objetivo es no parar y por el momento lo estamos logrando"

El aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado frente al avance del coronavirus generó un cambio rotundo en la forma de entrenar. Este es el caso del Club Los Miuras, donde sus deportistas se mantienen activos gracias a un plan de trabajo que fue generado por el grupo de profesionales.

En diálogo con Democracia, Matías Guevara, integrante del plantel mayor de rugby y uno de los profesores que tiene el club, consideró que ante la idea de no parar con los entrenamientos, por el momento, ese objetivo se viene cumpliendo.

Sobre las bases del plan de trabajo, el "profe" Guevara detalló: "En principio nos planteamos una forma de entrenar frente a las problemáticas que todos conocemos. Lo planteamos como un desafío y arrancamos con la idea de lograr un mantenimiento y desarrollo de la fuerza y de la resistencia. Lógicamente, sabiendo que es imposible descartar el contexto".



Añadió: "Los trabajos también intentan generar movimientos saludables. Trabajamos en la movilidad, en la estabilidad y en el control motor. Todo es un desafío muy grande, de hecho, con el equipo de los profesores lo tomamos de esta manera".

Para completar, añadió: "Tratamos de realizar un entrenamiento lo más serio posible y de seguir ampliando el trabajo que comenzamos en enero. El objetivo es no parar y por el momento lo estamos logrando".

La situación de aislamiento también fue prevista y está sujeta a modificaciones constantes.

En este sentido, cada uno de los chicos recibe instrucciones de manera virtual y luego trata de desarrollarlas en el marco de sus comodidades.

Sobre lo mencionado, Guevara completó: "El desafío también pasa por el espacio que tienen cada una de las chicas y de los chicos para entrenar. Y desde lo psicológico también hay cuestiones importantes que se pueden tratar y mejorar. Frente a todo esto tratamos que nuestras propuestas sean un estímulo y que podamos enriquecer el entorno familiar", finalizó.



La alimentación también ocupa un lugar importante

Sumado a los conceptos del profesor Matías Guevara, la reconocida nutricionista Vanina Petraglia también ofreció algunas ideas interesantes para tener en cuenta al momento

de los cuidados. Sobre las limitaciones que genera la cuarentena, respondió: "Hay que ver la situación como un buen momento para alimentarse mejor. Generalmente en la rutina diaria a veces estas cuestiones se nos pasan, entonces es un buen momento para elaborar comidas y dejar un poquito de lado todo los productos envasados".

Añadió: "El hecho de estar en casa facilita la elaboración de comidas y también vamos a tener el tiempo de explicarles a nuestros hijos los buenos hábitos en cuanto a la alimentación.

Muchas frutas y verduras, para que nuestro sistema inmune esté mucho mejor y respetar las cuatro comidas del día".

Recomendó: "En el desayuno y la merienda sería bueno incorporar frutas, y en el almuerzo y la cena siempre tenemos que tener una variedad de verduras. Yo siempre le digo a mis pacientes que en el almuerzo y la cena siempre es bueno incorporar al menos tres colores".

Entre los ejemplos, detalló: "También sería bueno que haya un complemento de proteínas, como puede ser leche, yogur, queso, fruta y tratemos de no incorporar jugos, directamente la fruta entera o cortada. También algún pan tostado y alguna infusión, que puede ser un mate, un té o leche para los chicos".

"Y en almuerzo y cena puede haber una proteína magra, carne, pescado, puede ser huevo para los vegetarianos y que la otra mitad del plato sea de color, por ejemplo, un puré, una tortilla, un revuelto. Lo mismo con la pasta, siempre agregarle verduras", remarcó.

Por último, puntualizó: "La alimentación es tan importante como los ejercicios. Tomar agua también es importante y algo que también recomiendo es no abrir muchos paquetes. Es decir que aprovechemos a cocinar, hagamos una torta, un budín, un bizcochuelo. Pero siempre en la medida justa. Si hacemos un budín podemos comer una porción y acompañarlo con una fruta, por ejemplo".