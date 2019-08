“No hace falta hacerse socio para empezar a jugar al golf y tomar las primeras clases”

¿Cómo puede hacer aquel que quiera comenzar a jugar al golf?

-Lo primero que hay que hacer es venir al Club, que es abierto para todo el mundo y te da la posibilidad de que te vayas insertando de a poco. Y no es como antes que había una bolilla negra que te expulsaba.

En todos los deportes gastás algo, nada es gratis y el golf no es inaccesible. El club es muy abierto: contamos con promociones para que aquel que arranque a jugar no necesariamente tenga que llegar al club y hacerse socio.

Podés venir, probar, y entrar a participar en unas clases colectivas en las que hay gente principiante. Tienen bajo costo y no hace falta hacerse socio de entrada para poder realizarlas. Probás uno o dos meses y llegado ese momento, se ingresa en una promoción: se arranca pagando un cuarto de la cuota total por seis meses, a los nueve se abonan tres cuartas partes y al año te hacés socio pleno.

Es muy buena la oportunidad que hace que cada uno pueda venir y probar un poco, sin llegar con el miedo de pensar que venir al golf significa dejar un sueldo. No es así.

¿Qué importancia tiene la Escuela de Menores?

En Menores no nos sorprende la calidad, ya que siempre tuvimos buenos jugadores en la escuela y nunca dejamos de tener un buen número de integrantes. Hoy en día, continuamos trabajando con Pablo Martínez que está con los jóvenes y yo un poco más con los mayores.

Este es un club protagonista en todos los aspectos, y ni hablar en los menores. Como se sabe, de acá han salido muy buenos jugadores como Pedro Bocaccio, José Borruto y Julian Clarke que hoy por hoy juega como profesional; Patricio Gómez, Martín Rodríguez, Neno Celsi, Toto Etchepare y una banda impresionante que provienen de la Escuela de Menores.

Todo le corresponde al club, y no solamente a los profesores. Si no hay un equipo que sume o nuclee, con los formadores solos no alcanza.

Nuestros menores juegan en Fenoba permanentemente, inclusive en mayores también se juega el Torneo Cuatro Zonas que nuclea a todos los clubes de la Federación y Junín ha tenido la suerte de ser siempre protagonista.

Este año, sin ir más lejos, estamos peleando los puestos de vanguardia y todavía falta para que culmine. Se va jugando por los distintos campos de la zona.

¿Hay deportistas de la Región jugando en Junín?

Por ejemplo, tenemos cinco chicos que vienen desde Vedia a Junín, a jugar a nuestro club donde han aprendido. Son locales, se ha formado un muy buen grupo. También tenemos golfistas de Los Toldos y Rojas, ya que no tienen cancha en sus ciudades. Se acercan, se hacen juninenses y hacen más interesante nuestra masa societaria.