La nueva pista “Juan Andrés Pastorino” quedará inaugurada hoy con el certamen “Galas de Junín”

Hoy sábado, a partir de la hora 13.30, quedará inaugurada la nueva pista de atletismo “Profesor Juan Andrés Pastorino”, ubicada en Posadas y avenida de Circunvalación del “Parque Borchex”, tras lo cual se iniciará el torneo “Galas de Junín” 2019, organizado por la dirigencia de esa Escuela de Atletismo local, que encabeza Gerardo Héctor González.

Este institución deportiva tiene 34 años de trayectoria, recordándose que entre sus fundadores estuvieron el desparecido Oscar Nilo Arriarán, José Naso, José Luis Sosa, Gallardo, Tomatis y el propio González, entre otros, quienes le dieron impulso a una Escuela atlética que ha forjado a notables deportistas juninenses en estos casi siete lustros de vigencia, y van por más, con Gerardo González como entrenador, titular de la comisión directiva y “alma mater” de “Galas de Junín”.

En cuanto al siempre bien recordado profesor Juan Andrés Pastorino, nació el 15 de abril de 1904 y falleció el 28 de junio de 1977 en Agustín Roca, localidad distrital que tuvo a un abuelo del citado profesor como fundador, ya que integraba una de las cuatro familias que fueron pioneras en ese pueblo.

Fue uno de los primeros profesores de educación física y llegó a ser inspector de la zona 7, además de refundador del Club La Autora, junto a Roberto Ratto y otros amigos, en Agustín Roca.



Fue entrenador de los equipos de Independiente, River y Sarmiento de Junín y además integró el Tribunal de Penas de la Liga Deportiva del Oeste, presidente de la comisión del Distrito Junín y miembros de entidades locales, entre ellas la Raza Irlandeza.

En su juventud fue atleta, participando en pruebas de 100, 200 y 400 metros, más postas de 4 x 100, siendo su entrenador Francisco Mura, representando al Club San Lorenzo de Almagro, representando a la Argentina en torneos internacionales.

Además, fue director de Deportes del Municipio durante varios años y luchó para que Junín tuviera su campo de deportes, impulsando al atletismo junto a Etchepare, Fusé, Carballeira, Palavecino, Malchiodi, Iturbide, Juan José Ibáñez y otros.

Varias competencias y distintas categorías

Estas serán las categorías en las que se podrá participar los atletas de nuestra ciudad y la región, en lo que será una verdadera fiesta de esta actividad, ya que se inaugurará la nueva pista, de 400 metros.

Se podrá competir en las siguientes categorías:

Promocionales:

Sub-8, 30 metros damas y caballeros.

Sub-10, 40 metros damas y caballeros.

Sub 12, 60 metros damas y caballeros

Competitivas:

Sub 14, 1.200 metros damas y caballeros.

Salto en largo, categoría única damas y caballeros.

100 metros, categoría única damas y caballeros.

Lanzamiento de bala categoría única (peso del elemento acorde a la edad), en damas y caballeros.

Lanzamiento de disco categoría única (peso del elemento acorde a la edad), damas y caballeros.

1.500 metros categoría única damas y caballeros.

5.000 metros categoría única damas y caballeros, destacándose que, en ambas pruebas, probablemente se harán series acordes a la edad y a los tiempos registrados.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el mediodía de hoy al celular/WhatsApp 2364-661101 o luego en la misma pista, destacándose que este torneo tiene, además de ser el primero en la nueva pista, la finalidad de registrar marcas, por lo cual no se entregarán premios ni se cobrará inscripción.

Las competencias se realizarán en estos horarios, el venidero sábado, para inaugurar en lo competitivo la nueva pista, a la que se le están realizando los últimos retoques, por parte de personal municipal y personas ligadas al atletismo juninense:

14.: 1.500 metros; lanzamiento de bala única damas y caballeros.

14.30: 100 metros única damas y caballeros

15: 1200 metros Sub-14; salto en largo única damas y caballeros.

15.15: Lanzamiento de disco única damas y caballeros.

15.30: 30 metros Sub- 8 damas y caballeros.

15.45: 40 metros Sub-10 damas y caballeros.

16: 60 metros Sub-12 damas y caballeros

16.15: Prueba de 5000 metros damas y caballeros.