En el "Beto Mesa" hubo una evaluación de taekwondistas

En el predio "Beto Mesa" se realizó una evaluación de taekwondistas, de la que participaron alumnos de distintas escuelas y alumnos de los talleres que brinda el Municipio desde el área de Deportes que encabeza Daniel Pueyo.

Los artistas marciales asistentes fueron examinados por el director de la Asociación, Miguel Avellaneda, y al respecto, el subsecretario de Deportes y Educación del Gobierno de Junín manifestó:

“Es un placer tener en esta tarde a la Asociación de Taekwondo y a todo el equipo. Está bueno que se difunda cómo llegó este deporte al municipio, porque ni bien comenzamos con las actividades aquí en el ´Beto Mesa´, Franco Giménez, uno de los profesores de este deporte, se acercó y me trajo esta propuesta. Y trabajaron desde ese momento con esta actividad que es muy linda, donde se manejan con muchísimo respeto y trabajo. Rescatan el valor de la familia dentro y fuera del predio y eso es invalorable".

Además y como corolario, Pueyo expresó en el predio de avenidas Primera Junta y Alvear:

"Estoy muy contento de tenerlos acá, porque además, uno observa lo que realizan y se aprende un poco más sobre esto. Y como siempre nos propone el intendente tratando de abrir el abanico de posibilidades deportivas. Así que invitamos a todos los que no tienen oportunidad de acceder a una cuota en las escuelas o no les interesa otro deporte y sí, el taekwondo, sepan que en el ´Beto Mesa´ pueden concurrir gratuitamente”, completó el funcionario.

"Da gusto venir a junín" dijo Miguel Avellaneda

Por su parte, Franco Giménez, profesor de los talleres de este arte marcial que dictan desde la Comuna, dijo:

“Cuando supe que Daniel estaba a cargo del área de Deportes del Municipio, me acerqué con la propuesta de si se podía abrir este taller, y por suerte hace un año estamos trabajando. Cada vez tenemos mas gente que se suma a esta actividad”.

A su turno, Miguel Avellaneda, director de la Asociación de Taekwondo Argentina, quien tuvo la tarea de evaluar a los alumnos, expresó: “Esto es muy placentero, da gusto venir a Junín. Muy contento con la atención que nos brindaron desde el municipio y, además, me alegra ver cómo crece esta actividad en la ciudad. Es importante ver el profesionalismo con el que se enseña a los chicos, cómo se acerca la familia a acompañar y a mantener los valores que siempre destacamos en este deporte. Ver todo esto, me pone muy contento porque me permite desarrollarme en esto que me apasiona que es el taekwondo”, cerró el examinador y titular de la A.A.T.