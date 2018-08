Las Leonas quedaron afuera del Mundial de Londres

La intensidad que tuvo el partido llegó hasta los penales. Y, aunque la Argentina había contado con chances para llevarse el triunfo, el golpe todavía retumba en Stratford. Las Leonas cayeron ante Australia, tras un empate sin goles, y se quedaron afuera del Mundial de Londres 2018. La eliminación en cuartos de final deja a las Leonas frente a la peor performance desde Sidney 1990. Después, siempre estuvieron presentes en semifinales, con los títulos de Perth 2002 y Rosario 2010 como los puntos más altos. Londres lleva al hockey femenino argentino 28 años atrás.

Los primeros 15 minutos sirvieron de estudio y por eso fue pareja la posesión de la bocha. Aunque Australia consiguió tener más llegadas al área, no tuvo situaciones de verdadero peligro, y Succi no tuvo que intervenir. Los ataques de las de amarillo se disolvieron por la línea de fondo o con infracción en ataque, y entonces ahí aparecieron las posibilidades de Argentina de reacomodarse y salir, aunque la presión de las australianas comenzó a complicarlas.

En el segundo cuarto, el juego volvió a estar dividido. Transcurrida la mitad del tiempo, vino una de las jugadas más peligrosas de la Argentina: una barrida de Julia Gomes Fantasia desde la línea de 23 metros, y un desvío de Jankunas que terminó tocando la red pero del lateral del arco.

El tercer cuarto ya empezó intenso: a los dos minutos Martina Cavallero intentó de revés, pero respondió la arquera Lynch, y a los segundos se vino el contraataque australiano que terminó con un despeje de Succi. Ambos equipos comenzaban a arriesgar más para buscar el gol y por eso el partido entró en un ida y vuelta de mucho desgaste. A los 6, Slattery recibió sola en el punto de penal, tiró de revés y Succi otra vez, con la mano en el lugar justo, para sacarla con el guante. La respuesta a ese ataque vino enseguida, una recuperación y Sánchez que quedó frente a Lynch, la eludió, pero no pudo definir bien. El primer corto del partido fue para Argentina a falta de 41 segundos para el pitido final del tiempo parcial: Bianca Donati barrió la bocha desde la base, pero nadie encontró el desvío.

Los dos empezaron a desesperarse porque el tiempo de agotaba. Un ataque profundo dejó a Albertario sola en el área, pero no pudo resolver. En tiempo reglamentario, no se sacaron diferencias, y fueron a shoot-outs. Pasaron los cinco estipulados y ningún equipo logró sacar diferencias.

Fueron entonces a tirar una vez cada equipo. Los primeros, ambos equipos erraron. Luego, Merino, que repitió, no pudo convertir, y Australia sí.

Las australianas no perdonaron y sentenciaron en los penales.