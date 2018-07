Concretarán el domingo 22 en nuestra ciudad el maratón en línea "Junín 2018"

Días atrás estuvo en nuestra ciudad "Rulo Wheel" Hernán Benítez uno de los hacedores de lo que va a realizar junto a la profesora María Julia Francese y Maratones Argentinas la primera edición de "Patín en línea", el domingo 22 de julio en nuestra ciudad.

Hernán nació en Entre Ríos pero desde hace varios años reside en Rosario, ciudad donde es conductor de un programa muy exitoso a nivel nacional en la F.M. "Latina" 94.5, espacio que tiene que ver con el mundo del patín.

Consultado sobre su visita a nuestra ciudad, dijo Benítez:

”Estuve junto a la profesora María Julia recorriendo lo que va a ser el circuito, en la avenida de Circunvalación, donde se realizará el evento de este gran maratón que vamos a realizar.Pensamos que va a tener muchísimo éxito, ya que hay una gran ansiedad por lo que se va a ver. Quiero destacar que es muy bueno el circuito, es algo fantástico para patinar, no tiene imperfecciones, algo que hace seguro a quienes vayan a recorrerlo. Hay tiempo y lugar para doblar, hemos disfrutado con María Julia patinando el mismo y está muy bueno. La verdad que va a estar bárbaro, por eso que junto a Maratones Argentinas y a la Escuela de Patinaje de la profesora, descartamos el éxito del evento”.

Sobre cómo se comienza a gestar el primer maratón "Junín 2018", "Rulo Whell" agregó:

“Con la profesora Julia nos conocemos mucho, es más, intercambiamos charlas sobre lo que es la disciplina. Además, conduzco Maratones Argentinas y viajo muchísimo a varios puntos del país, a distintas ciudades. La ´profe´ me contactó para realizar este gran evento, nos pusimos de acuerdo para poder armarlo, ya que venimos desde hace mucho tiempo entablando reuniones, charlas telefónicas, etc., para darle el perfil que se merece. Armar este tipo de prueba es un gran trabajo, algo grande, lleva alrededor de cuatro o cinco meses, ya que se ponen muchas horas, en las que se trata de hacer lo mejor posible, para aquellos que vengan se lleven una buena impresión y vuelvan a la próxima edición”.

María Julia Francese: "Es algo que siempre soñé"

María Julia Francese no deja de sonreír y mostrar su gran alegría sobre algo que en algún momento lo pensó y hoy es una realidad. Dijo ante la consulta de este medio:

”Después de mucho trabajo, viendo dónde podía hacerse, ya que recorrimos en un principio la avenidas San Martín, Alvear, República y Padre Respuela, pero son calles con algunas imperfecciones y la seguridad es lo que buscamos, ya que puede surgir el inconveniente. como que algún vecino quiere salir con su auto o sacar sus mascotas y no se dan cuenta de que no se puede cruzar. Así, después de hablar con el director de Deportes, Daniel Pueyo, de ponerlo en conocimiento del circuito, y buscando una fecha donde en un principio iba a ser el 31 de julio, lo cambiamos al 22, ya que en la anterior se conmemora el Patrono de Junín y a la vez, viene la antorcha olímpica de los Juegos Juveniles. De las cuatro disciplinas que hay que estimular, está el patín carrera y justamente mi Escuela va a ser la que la va a homenajear durante una hora. Va a ser un gran honor poder estar siendo partícipe de un evento de tal magnitud, pero volviendo a lo que va a ser la el maratón ´Junín 2018´, es algo que siempre soñé. Definimos el circuito, que tendrá un recorrido de 1600 metros, que van desde el Complejo Municipal hasta calle Lartigau aproximadamente, Será un circuito bárbaro, ya que es un piso limpio casi sin imperfecciones y muy seguro, ya que cualquier interferencia en el patín significa un golpe y es lo que no queremos”.

Ampliando conceptos, María Laura comentó:

“Vamos a tener a patinadores de todas las categorías, que son la Kids, Juveniles, Mayores y Master. La real idea es que cualquier roller que ande por algún lugar se sume al evento, ya que sera abierto para todo aquellos que les guste andar en patín, ya sea hombre o mujer, todos. Las edades van desde los 4 años y sin límite de edad, sobre distancias que consta desde un kilómetro hasta cinco, 10 y 21 kilómetros, o sea el medio maratón. Ahora vienen las invitaciones formales, ya que prácticamente están confirmados patinadores de Mendoza, Tandil, Neuquén. Córdoba y Santa Fe, algo que va a ser histórico para nuestra ciudad".

Finalmente, Francese remarcó:

"Esperamos más de 200 corredores adultos y cerca de 100 niños. A eso hay que sumarle alguna escuela de la región, que también podrán ser partícipe aquellos que lo hacen como aficionados. Además, debemos sumar a aquellos que vienen a acompañarlos y verlos, así que será una gran fiesta de la disciplina, con su colorido, la gente alentando, en fin,. será una gran jornada en la que todos disfrutaremos“, cerró María Julia Francese.