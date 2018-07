Los Jaguares le ganaron 25-14 a Stormers

Los Jaguares, la franquicia argentina en el Super Rugby, derrotaron ayer a la tarde por 25 a 14 a Stormers, de Sudáfrica, como locales en Liniers, sumaron su séptimo triunfo en fila y quedaron cerca de asegurar su presencia en los Playoffs por el título.

El conjunto nacional cerró así su participación como local en la fase regular del torneo más importante de clubes del Hemisferio Sur, con una sólida actuación y victoria frente a un rival directo y de jerarquía.

La próxima semana, los conducidos por Mario Ledesma -uno de los candidatos a reemplazar a Daniel Hourcade como DT de Los Pumas- visitarán a Bulls en Pretoria, para asegurar su plaza entre los mejores ocho e incluso poder ser líder de la conferencia sudafricana.

Ante una muy buena cantidad de público en el estadio "José Amalfitani" de Liniers, Jaguares abrió el camino con un penal de Nicolás Sánchez, a los 3 minutos.

A los 12 minutos llegó el primer desequilibrio a favor del local con una estupenda corrida de Bautista Delguy, que con su pisada dejó tres hombres en el camino, fintó a otros dos y marcó el primer try.

Antes que el rival reaccione, Sánchez metió un kick táctico cuyo pique favoreció a Guido Petti, que tomó la pelota en sus manos y apoyó el segundo de la tarde.

Y previo al descanso, los sudafricanos reaccionaron para que Notshe rompa la defensa con una diagonal que terminó en try y la posterior conversión de Du Plessis.

En el complemento, con la diferencia a su favor, los argentinos no arriesgaron tanto, aunque lograron otro try a través de Matías Orlando.

Con los cuatro puntos logrados, Jaguares llegó a 38 y se mantiene séptimo en la tabla general y aventaja a Sharks, su último rival, por seis a dos fechas del final.