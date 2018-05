Santiago Rolla, el más destacado de 2017

El joven jugador de padel Santiago Rolla fue premiado anoche con el mangrullo al mejor deportista de 2017, distinción que otorgó el Círculo de Periodistas Deportivos de Junín "Jose Luis Buono", en el marco de la tradicional Fiesta del Deporte que se realizó en el Teatro La Ranchería.

Entre los logros más importantes, el año pasado Rolla se consagró subcampeón de la categoría Sub 16 en el Mundial de Menores que se realizó en Málaga, España. En esa oportunidad, el joven de nuestra ciudad fue convocado por el técnico de la Asociación de Padel Argentino, Jorge Nicolini para integrar el seleccionado nacional.

Cabe destacar que Rolla no pudo estar presente anoche en la fiesta ya que se encuentra disputando un importante torneo en la localidad de Chacabuco. Curiosamente, al ser mencionado como ganador de la terna subieron a recibir el premio sus familiares pero en el momento de la distinción más importante estos familiares ya se habían retirado del lugar.

En la jornada de emociones, también fueron reconocidos los siguientes deportistas. En boxeo: Anahí López; Karting: Tomas Lordi; Básquet masculino: Juan Cangelosi; Automovilismo: Franco Morillo; Tiro: Lara Delamer; Vuelo a vela: Javier Gaude; Ciclismo: Facundo Crisafulli; Triatlón: Adalberto Cuchetti; Hípica: Felicitas Mangas; Pesca: Walter Mantegna; Atletismo: Jonathan García; Padel: Santiago Rolla; Náutica: Francisco Guaragna; Colombófilas: Daniel Cepeda; Taekwondo: Gabriel Balvidares; Natación de pileta: Soledad Vergani; Aguas abiertas: Lucia Ferreri; Rugby: Franco Araya; Hockey: Valentina Videla; Gimnasia aeróbica: Trinidad Varela Barros; Futbol femenino: Lucia Inglese; Tejo: Rafael Mancera; Ajedrez: Sofía Bomtempi; Tenis: Mariano Navone; Kinck boxing: Ezequiel Urquiza; Pelota paleta: Jonathan Lezcano; Futbol masculino: Julian Brea; Básquet femenino: Florencia Scandolera; Golf: Martin Rodriguez; Motociclismo: Federico Repetto; y Vóley: Agustín Veinticinco.

También el Circulo de Periodistas reconoció al árbitro de básquet Raúl Sánchez; a los periodistas recientemente fallecidos Julio Abel Burella y Claudio Raffaeli; a la Selección de fútbol Sub 15; al equipo de Patín Artístico que dirigen las profesoras Antonela Salomone y María Julia Francese; a los dirigentes deportivos Miguel Chami y Claudio Yópolo; a los referentes de kinck boxing Claudio Olavarriaga y Gustavo Bruno; a los deportistas Macarena Roset, Diego Flores, Facundo Corvalán y Santiago Scala; a los alumnos de la escuela industrial por el logro obtenido en el Desafío Eco 2017; a Mario Salino y Oscar Spiga por su intervención en el automovilismo histórico; y a las jugadoras de fútbol Julieta Chiófalo, Valentina Ronca y Lucía Inglese.

También reconocieron al entrenador del equipo de fútbol femenino de la Unnoba, Diego Capinella; a Juan Pablo Pontelli (Maxi básquet); al profesor Juan Leiva (softbol); al guía Walter Nuozzi y su alumno no vidente Mateo Carbajal; a Juana Milani y Martina Dimastrogirolamo (Náutica); a Valentino Giagante y Álvaro Lafarge (atletas con discapacidad); a Juan Ayerbe (motociclismo) y a Eugenia Alomar (triatlón).

La Fiesta del Deporte fue conducida por María Rosa Ragogna y Carlos Silva. Actuó el grupo musical "Amalgama", integrado por Aldana Marcilla, Tomás Falabella, Laura Coirini, Pablo Castelli y Fernando Marcilla; y también realizaron un linda coreografía las alumnas de la escuela de gimnasia aeróbica "Huper Nikao", Camila Gutiérrez Reguera, Nahia Grippa, Lola Vives Fayart y Marina Vives Fayart.