El Club de Pescadores de Junín cumplió 76 años y lo celebró inaugurando obras

La gran familia del Club De Pescadores de Junín está de festejo. Es que ayer, esta querida institución de nuestra ciudad cumplió 76 años de vida y lo festejó inaugurando obras; algo que la gestión de Ángel Zani tiene acostumbrado a sus socios.

Justamente el presidente Zani fue quien dialogó en exclusiva con Democracia para repasar el trabajo realizado en estos últimos años y para anticipar los proyectos que se vienen.

- ¿Qué balance realiza del trabajo realizado en los últimos años?

- A pesar de que la situación económica no ha sido la mejor, hemos podido realizar varias obras importantes. Hemos finalizado con la escollera y también los baños. Los baños que tenemos son de hace 50 años así que te imaginarás el estado, por eso es que decidimos hacer una restructuración profunda, de cambio de azulejos, cañerías, prácticamente los hicimos nuevos. También trabajamos en la casa número 16, que es la única que le quedaba al club para alquilarle a los socios; decidimos hacerla también prácticamente nueva y en esta restauración debemos agradecer el apoyo recibido por parte de la municipalidad que nos dio un subsidio de cien mil pesos. Esta casita la vamos a estar inaugurando el mismo día de nuestro aniversario (ayer). Por suerte en estos seis años que venimos trabajando como comisión directiva nunca hemos parado de hacer obras.

- ¿Qué proyecciones tienen en relación a obras?

- La idea que tenemos ahora es tratar de hacer un salón de fiestas. Teníamos un lugar pero es peligroso por el tema de las inundaciones, entonces decidimos destinarlo para otra cosa. En el 2016 y en el 2017 hemos tenido algunos problemas con el agua, que avanzó sobre el predio, pero pudimos realizar algunas obras, como por ejemplo un alteo importante, que nos permitió solucionar el problema. Es muy difícil controlar el avance del agua porque ha entrado por las napas, es algo nunca visto, pero es una realidad.

La comisión anterior hizo las cosas muy mal y nosotros tuvimos que afrontar una situación financiera desastrosa.

- A pesar de los imprevistos, su gestión se caracteriza por un cambio profundo en materia de infraestructura.

- Algunas obras las tuvimos que hacer porque realmente eran necesarias. Antes que eso el club tenía muchísimas deudas. La comisión anterior hizo las cosas muy mal y nosotros tuvimos que afrontar una situación financiera desastrosa. De a poco nos fuimos recuperando y arrancando a realizar obras que eran necesarias; refaccionamos completamente la ranchada cerrada, después finalizamos con los baños, hicimos una cancha de pádel, arreglamos los caminos, pusimos lámparas bajo consumo, pusimos casi 150 farolas completas para que el club quede iluminado, iluminamos el espigón, hicimos un parrillero techado, cambiamos techos, hicimos más de 20 parrillas nuevas en el camping y ahora hicimos unos 200 metros de mejorado con la intención de hacerlo en todas las calles del club. Hicimos ocho parrillas al lado del agua, iluminadas con bajo consumo; también renovamos la maquinaria para cortar el pasto y para que los trabajadores del club realicen sus tareas con mayor comodidad y eficacia. En definitiva, con mucho esfuerzo y dedicación hemos podido hacer crecer el patrimonio del club en más de un cien por ciento.

- ¿Se podría decir que el club renació?

- Sin dudas. En todos los balances que hemos realizando ante los socios, el crecimiento patrimonial ha sido de un 30 por ciento, aproximadamente. Y eso quiere decir que el crecimiento ha sido sostenido. No tenemos deudas y tenemos los números al día, eso nos permite proyectarnos. Y en este renacer también tenemos algunos sueños, como la construcción de una pileta. Por ahora es solo un sueño, más que nada por los costos, pero no tengo dudas de que más adelante será una realidad.

- ¿Cómo es la relación con los socios?

- Cuando arrancamos, hace seis años, teníamos un poco más de cien socios y hoy tenemos más de 700, así que venimos bien. La cobrabilidad también ha mejorado. Teníamos muchos problemas que hemos podido solucionar. Hoy se paga 90 pesos por mes, el carnet se hace al instante y los beneficios están a la vista. Después el que quiere visitar el lugar tiene que pagar una entrada de 40 pesos para los mayores y de 20 para los menores.

- ¿Qué otros beneficios distinguen al Club de Pescadores?

- El camping es otro de los atractivos, por suerte nos visita mucha gente. Es muy cómodo, amplio, con los baños cerca, las instalaciones son nuevas; la verdad que está muy lindo. Estamos cobrando la parcela 250 pesos por día y todos los fines de semana nos visita mucha gente. Y, por ejemplo, nos diferencia de la laguna que nosotros tenemos un reglamento interno que lo hacemos respetar para que el socio o la persona que nos visita se sienta cómodo y seguro. No andan autos, no se cazan pajaritos, nada. La idea es generar un lindo clima, que se pueda descansar.

- ¿Cómo es la relación entre los integrantes de la comisión directiva?

- Hemos pasado por muchas situaciones. Antes de asumir nos dábamos cuenta que al club entraba dinero pero que no se hacía nada, no se plantaba ni un árbol. Y cuando decidimos presentarnos para hacernos cargos del club, vivimos situaciones muy feas, hasta nos han amenazado. Y es lógico porque le arruinamos el negocio, pero con el tiempo nos fuimos haciendo fuertes. Hoy nos manejamos de una manera democrática, nadie hace nada sin el consentimiento y el apoyo del resto. Y si no hay apoyo no se hace. La verdad es que nos hemos hecho muy amigos.

- ¿Que espera del futuro?

- Seguir creciendo. Ahora tenemos una asamblea donde seguramente vamos a proponerle a los socios continuar, para poder culminar con varios proyectos que tenemos en carpeta. Tenemos proyectos y también sueños, como la construcción de la pileta y como una idea que ya le hemos planteado a la gente del municipio y es poder tener una especie de playita, en un sector del club donde el agua y el suelo están muy lindos.