Comienza la definición del tradicional Campeonato del Junín Golf Club 2017

El pasado fin de semana se disputó la etapa de clasificación del Campeonato del Club 2017 en los links del Junín Golf, contándose con el auspicio de Bossio Asesor de Seguros.

Pedro Bocaccio y Mercedes Alzari lograron el primer puesto de la clasificación en las respectivas categorías, de caballeros y damas, mientras que en las divisiones con hándicap, en la 0-9 fue primero Manuel dos Reis; en la 10-16 el ganador fue Augusto Argentieri, mientras que en la 17 a 24, Gustavo Pugliese se quedó con el primer lugar del podio.

En cuanto a la categoría Senior, el mejor fue Miguel Acosta y en damas hasta 36 de hándicap, la ganadora fue Patricia Ghione.

El lunes (feriado), se comenzaron a jugar los cuartos de final y se disputaron los primeros 18 hoyos de la categoría campeonato (juegan todos los matches a 36 hoyos), los que a pesar de la lluvia y el viento, dejaron todo y brindaron un hermoso espectáculo para los que se animaron a acompañar.

Por la tarde se completaron todos los partidos, y los resultados fueron los siguientes:

En la categoría campeonato de caballeros, se enfrentaron Pedro Bocaccio con Gustavo Jadech, y el partido quedó en manos de Pedro, por 4 y 3.

Otro enfrentamiento fue entre Ignacio Etchepare y Mario Scevola (h) y el triunfo para Ignacio por 5 y 4.

En cuanto al enfrentamiento de Gerardo Sainz y Manuel dos Reis, este último se quedó con el triunfo, tras vencer en el hoyo 36 por 1 up.

Lo mismo ocurrió en el partido entre Federico Mussi y Martín Rodríguez, partido que también se resolvió en el último hoyo, quedando el partido para Martín 1 up.

En semis se enfrentarán Bocaccio–Dos Reis y Rodríguez–Etchepare.

En cuanto a la categoría 10 a 16 los partidos se dieron así:

Fabián Basili se cruzó con Augusto Argentieri y este último ganó por 7 y 6.

Juan Alzari se enfrentó con Alejandro Amor, y este último se quedó con el partido, al ganar en el 18 por 2 up.

Otro de los partidos fue entre Hernán Bianchi y Guillermo Rubiano, y el Match quedo en manos de Hernán, por 5 y 3.

Isidro Frene jugó frente a su ex compañero de la Escuela de menores Julian Romero, y el ganador fue Isidro por 4 y 3.

En semis se enfrentarán Argentieri–Amor y Bianch–Ignacio Frene.

En la categoría 17 a 24, el primer partido entre Gustavo Pugliese y Marcos Parodi quedó para Marcos por 1 up, tras un apasionante enfrentamiento.

Francisco Lago se enfrentó con Gaston Caligiuri, y este último se quedó con el match por 2 y 1.

Darío Cosentino se enfrentó con el joven Ramón Frene y este último logró quedarse por 2 y 1 con el partido.

Por último, Carlos Troiano se enfrentó con Salvador Seré y Salvador fue el ganador por 4 y 3.

En semis se enfrentarán Parodi–Caligiuri y Frene–Seré.

En lo que respecta a la categoría Senior, los resultados fueron los siguientes:

Miguel Acosta se enfrentó con José Daga y ganó este último por 5 y 4.

Héctor Etchepare jugó su partido con Mario Garzillo y el ganador fue "Pochi", por 2 y 1.

Por otro lado Sergio Chiesa se enfrentó con Ernesto Rodríguez y el partido quedó en manos de Ernesto, por 2 y 1.

Finalmente, Jorge Cansado se enfrentó con Omar Gómez y el triunfo quedó en manos de Omar, por 5 y 3.

En semis se enfrentarán Acosta–Etchepare y Rodríguez–Gómez.

Hoy sábado se jugarán las semifinales y mañana domingo será turno de las finales tras lo cual se procederá a la entrega de premios.

En cuanto a la categoría Damas y 0 a 9, jugarán directamente las semifinales el próximo fin de semana.

Participaron del Promesas Cup

Hermosa jornada deportiva se vivió ayer en el Jockey Club de San Isidro, a la que viajaron las chicas del Junín Golf Club para representar a la Fenoba en el Promesas Cup, que se disputó en la cancha donde se está jugando el 112º VISA Open de la República Argentina.

La juninense Martina Bozzini se llevó todos los premios, al coronarse campeona en chip, putt y drive de su categoría, mientras que "Pili" Ariaudo y Celina Zuchiatti terminaron segundas en la general.