Facundo Olaf Crisafulli se adjudicó la medalla de bronce en Scratch Race

El ciclista juninense Facundo Olaf Crisafulli cumplió ayer destacada actuación y se quedó con la medalla de bronce en la especialidad Scratch Race, representando a la Selección Argentina en los Seis Días de Torino (6 Giorni Di Torino) que se disputan en el velódromo Francone, en Italia, hasta hoy martes.

La competencia constó de 40 vueltas y participaron 33 bikers, siendo ganador Christos Volikakis, de Grecia (medalla de oro), escoltado por Ruslan Federov, de la República de Uzbekistán (presea de plata); por el juninense Facundo Crisafulli (bronce); Francesco Lamon (Italia); los argentinos Diego Valenzuela y Rubén Gabriel Ramos, quienes terminaron quinto y sexto; Bayley Simpson (Canadá), hasta allí con la misma cantidad de vueltas; completándose las diez primeras ubicaciones con Sergey Shatovkin (Canadá); Román Vassilenkov (Canadá) y Andrey Izmaylov (Uzbekistán).

En cuanto a los otros argentinos que corrieron la Scratch Race, Hugo Ángel Velázquez llegó 22º; Facundo Lezica se ubicó 28º y Sebastián Donadío terminó en el puesto 31º.

Recordemos que Crisafulli toma parte en Europa de tres pruebas de la Unión Ciclista Internacional, los 6 días de Fiorenzuola, los 6 de Torino y finalmente los 3 de Pordenone, participando codo a codo con los máximos exponentes a nivel mundial, las máximas estrellas de pista.

Cada competencia consta de seis días, en uno de los cuales hay dos especialidades y en otros, tres, donde se van sumando puntos y al final de los días, se impone el de mayor puntuación.

Dentro de la casi una semana de pruebas, se realizan competencias internacionales, carreras individuales, persecución individual, scratch puntable (como el de ayer), Omnium, que son especialidades que permiten sumar puntos para ir a mundiales.

Facundo Olaf Crisafulli representa en nuestro país al equipo del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y fuera de nuestro país compite para la Selección Argentina de Ciclismo.



Sepúlveda, vendado por una caída, sigue adelante en el tour

Un aparatoso vendaje cubre el brazo derecho del único ciclista argentino en el Tour de Francia, Eduardo Sepúlveda. Una caída el pasado 9 de julio, en la novena etapa, en una bajada a 70 kilómetros por hora, en el Col de Berentin, lo dejó maltrecho. Los dieciocho puntos de sutura en ese brazo son la muestra más palpable, al igual que su cuerpo, todo magullado.

La prensa francesa se ha rendido ante su lucha por seguir. Y el diario L´Equipe lo llamó "El guerrero argentino". Sepúlveda, de 26 años, un hombre forjado en las dificultades, cuyo padre murió hace diez en un accidente de carretera en Argentina, cuando ambos volvían de una competición juvenil, no está acostumbrado a tirar la toalla.

En las primeras noches tras el accidente fueron un calvario para el argentino, ya que debido a las heridas no podía permanecer mucho tiempo en la misma posición, y se despertaba continuamente. "Estaba mal, pero no se puede abandonar una carrera como el Tour de Francia", explicó.

La jornada de reposo de ayer le vino como anillo al dedo. Esta es su tercera participación en el Tour de Francia y uno de sus objetivos era superar el puesto 59º obtenido el año pasado, la mejor posición lograda por un ciclista argentino en la prestigiosa prueba ciclista. Los 27 minutos que perdió en aquella etapa del 9 de julio con final en Chambery, cuando se encontraba en una escapada, le pasaron factura.

Ahora está en la posición 70ª, a 1 hora, 42 minutos y 49 segundos del líder de la carrera, el británico Chris Froome. Mientras tanto Sepúlveda sueña con ganar una etapa en los Alpes, cuando quedan seis etapas para terminar el Tour de Francia.