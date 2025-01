Con los refuerzos, Sarmiento disputó su último amistoso frente a la Reserva

Sarmiento disputó su tercer y último amistoso de esta pretemporada, ayer, en el estadio Eva Perón, frente a la Reserva.

El entrenador del Verde, Javier Sanguinetti, contó con la presencia de todos los refuerzos, entre los que se encontró Alex Vigo, el lateral proveniente de Talleres, que se convertirá en la quinta incorporación y firmará su contrato en las próximas horas.

Además, el DT contó con Gabriel Carabajal, Leandro Suhr y Franco Frías, quienes tuvieron minutos durante el encuentro, pero no fue así con el defensor uruguayo Renzo Orihuela, quien no está al 100 por ciento desde lo físico y no sumó minutos.

El plantel profesional se impuso 3 a 0 con un doblete de Federico Paradela y el restante de Suhr, en un partido que se dividió en dos bloques y varios cambios.

La alineación inicial de Sarmiento fue la siguiente: Lucas Acosta; Facundo Sandoval, Santiago Morales, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Manuel García, Tomás Guiacobini; Leandro Suhr, Gabriel Carabajal, Joaquín Gho; Iván Morales Bravo.

Luego y con variantes, Sanguinetti paró a los siguientes futbolistas: Andrés Marsengo; Alex Vigo, Agustín Seyral, Federico Andueza, Gabriel Díaz; Valentín Burgoa, Juan Andrada, Juan López, Federico Paradela; Renzo Lobianco y Franco Frías.