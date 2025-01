El rojense Altamirano sufrió una dura lesión

En el partido del lunes pasado que San Lorenzo le ganó a Nacional de Uruguay por 1 a 0, el arquero rojense Facundo Altamirano sufrió una fractura en el cúbito de su brazo izquierdo, según se confirmó ayer, y será baja por cuatro meses, como mínimo. Luego de conocerse la gravedad de la lesión que le provocó un choque con el exdelantero del Ciclón Diego Herazo, que le demandará bastante tiempo de recuperación, el Ciclón informó que tendrá que ser operado.

Este imprevisto podría acelerar la búsqueda de un arquero que está llevando a cabo el club de Boedo, incluso cuando el futbolista de años estaba en condiciones de ocupar el arco. Además, podría reflotar la chance del arribo del neerlandés Andries Noppert.

Si bien nunca estuvo descartado, el entrenador Miguel Russo le había bajado un cambio a las negociaciones con el arquero que jugó el Mundial de Qatar 2022 para Países Bajos. "Más allá de si me gusta o no, soy muy cauteloso con estas cosas. Pido silencio para que llegue a buen puerto, porque todo lo que se hace sin ruido se completa. Respeto al periodismo, pero no se puede contar todo antes”, dijo el DT.

No obstante, esta situación podría obligar a los dirigentes a acelerar en la búsqueda de un reemplazante o incluso dos. Otro de los nombres que sonaron para llegar al club es el del uruguayo Washington Aguerre, de último paso por Peñarol.

Al dejar la concentración azulgrana en Montevideo habló el arquero con TyC Sports, donde habló del incidente que lo marginará durante un tercio del año y qué le dijo Miguel Ángel Russo: "Una jugada que nada que ver me termina quebrando".

"Me dijo que me quede tranquilo y siga con la recuperación, nada más", expresó sobre el entrenador y detalló también su intercambio con Diego Herazo, con quien compartió en Boedo y quien le provocó la lesión: "Me pidió disculpas, somos muy amigos, nada, es mala leche, cosas del fútbol", aseguró antes de emprender su regreso a Buenos Aires donde será intervenido quirúrgicamente.