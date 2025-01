River sacó a la venta las entradas para el amistoso

River anunció cómo será la venta de entradas para el amistoso contra la Selección de México, el martes 21 de enero, desde las 21, en el estadio Monumental, que significará la presentación formal de los nuevos refuerzos del plantel ante los hinchas riverplatenses.

El expendió se realizará de una forma similar a la de la Copa Libertadores. Aquellos socios que tengan “Tu Lugar en el Monumental” contarán con prioridad para obtener su ubicación en RiverID desde ayer hasta hoy a las 20. Una vez confirmada la tribuna se cargará automáticamente en el carnet único.

Luego le tocará el turno a los asociados sin abono, que gozarán de un stock exclusivo que saldrá a la luz mañana a las 10. Una vez que se agote, los que no pudieron conseguir su ticket se sumarán a los de la comunidad Somos River en el cupo de las 17 de ese mismo día.

En el caso de haber un remanente de entradas para el duelo ante el Tri, las personas que sean hinchas pero no socias podrán ingresar a la plataforma oficial del club el miércoles 15 de enero a las 10. Entrarán a la cancha únicamente con el Documento Nacional de Identidad.

Una vez que finalice los trabajos de pretemporada en San Martín de los Andes, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo primero se medirá con Universidad de Chile, en Concepción el 17 de enero, y luego regresará a Buenos Aires para este amistoso internacional.

Cabe destacar que los clubes no tienen obligación de ceder a sus jugadores a la selección en este caso, porque no es fecha FIFA. Por lo tanto, México podría ir con una formación alternativa, sin sus habituales figuras, aunque todavía no hay nada oficializado.

Si todo sale como lo planeado, River presentará a sus hinchas a las cinco incorporaciones del mercado: Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Tapia, Giuliano Galoppo y Matías Rojas, con la posibilidad de que se sumen Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi.