Balance, desafíos y compromiso en el camino del crecimiento y futuro del Club Atlético Sarmiento

Este balance refleja tanto logros importantes como temas que requieren un profundo análisis y reforma. En primer lugar, quiero destacar las acciones positivas que en materia de infraestructura se han llevado a cabo durante todos estos años, incluido el reciente y valioso trabajo realizado por las Subcomisiones, que hicieron posible la inauguración de la nueva cancha de Vóley, un hito importante para el desarrollo de este deporte dentro del club, y del restaurante en el Centro de Alto Rendimiento. Asimismo, el acercamiento del Club a niños con discapacidad es una iniciativa que debemos continuar impulsando, pues es fundamental que el club sea un espacio inclusivo para todos.

Sin embargo, no podemos obviar que el fútbol, alma de nuestro club que nos ha dado las mayores alegrías, desde hace tiempo presenta serios desafíos. Las contrataciones de las últimas tres temporadas no han sido satisfactorias y los resultados en la cancha han reflejado estas decisiones. Algunos jugadores clave como lo son Licha López, Gaitán e Insaurralde, no fueron aprovechados de la mejor manera. También debemos señalar que la falta de apoyo y oportunidades para personas con la trayectoria de Martín Funes ha sido un error. Con su experiencia y conocimiento, Funes (Técnico ganador del campeonato proyección de reserva, único campeonato oficial de AFA estando en 1ra división) podría haber tenido un rol protagónico en la conducción del equipo, pero lamentablemente no se le brindó esa posibilidad. La situación actual del equipo nos obliga a reflexionar sobre cómo mejorar la gestión en cuanto a contrataciones, cuerpo técnico y planificación deportiva.

En cuanto a la seguridad, un tema crucial para el bienestar de todos los hinchas, es urgente implementar una reforma profunda. Las condiciones actuales no son satisfactorias y debemos trabajar para garantizar un entorno seguro y cómodo en cada partido, para los socios y la familia de Sarmiento.

Desde el punto de vista institucional, el Club necesita una reforma del Estatuto. La democracia interna es fundamental y, por ello, se debe garantizar que todos los socios tengan voz y voto, promoviendo una participación más activa de los mismos en las decisiones claves del Club. Aunque Sarmiento ha crecido, es evidente que estamos estancados y que necesitamos renovar estructuras, para seguir avanzando y adaptándonos a los tiempos que corren.

En este sentido, también el Departamento Deportivo, a cargo de Mariano Sardi, debe ser reformulado en su totalidad. Aquí es necesario aplicar nuevas ideas. Necesitamos una mirada más estratégica y un trabajo más eficiente en cuanto a la captación, desarrollo y formación de jugadores, así como en la planificación de largo plazo para el fútbol profesional.

Por otro lado, quiero referirme a la figura de Cifarelli, de quien en su momento advertimos sobre el impacto de tener un doble rol. En Sarmiento, los dirigentes deben estar completamente comprometidos con la institución, y más aún, con el sentimiento del hincha. Entendemos que Cifarelli ha tomado la decisión correcta al priorizar su trabajo para Racing, Club del que es hincha. Esto da muestra de que es fundamental revisar aquellos cargos directivos que puedan generar conflictos de interés, especialmente cuando se trata de vínculos familiares o comerciales con sectores del Club, como la explotación de la pileta o el restaurante. Esta situación no es ética, y mucho menos en una institución como un club deportivo, donde la transparencia y el compromiso son principios que deben prevalecer.

Si bien el balance de gestión de este año nos deja aprendizajes valiosos, también nos presenta desafíos urgentes. Es momento de reformar, de mejorar y de tomar decisiones clave para que el Club Atlético Sarmiento de Junín siga creciendo y sea un ejemplo de gestión, ética y compromiso.

Mirando hacia el futuro, es imperativo que continuemos consolidando una gestión cada vez más transparente y accesible para todos. La confianza de los socios es un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo del Club, y para ello es esencial que cada paso que se dé sea claro y esté respaldado. Se debe asegurar que las decisiones clave sean tomadas con información que permita a todos los involucrados comprender el rumbo. Solo con mayor claridad y responsabilidad se podrá fortalecer aún más la relación con la sociedad, demostrando que la dirección del Club está comprometida con sus valores.

Estamos en un punto de inflexión y es por ello que un grupo de socios estamos comprometidos a trabajar activamente para el desarrollo del Club, con una mirada estratégica y profesional, aportando ideas y soluciones que ayuden a superar los desafíos actuales y a encarar el futuro la determinación necesaria. Estamos dispuestos a sumar sus conocimientos, habilidades y tiempo en beneficio de Sarmiento, con el objetivo de contribuir al crecimiento institucional, deportivo y social del Club, con la firme convicción de que podemos hacer de nuestro querido Sarmiento un club más fuerte, democrático y exitoso.

Felices Fiestas y que el 2025 nos encuentre a todos juntos por un Sarmiento más grande.

Néstor Tudisco

Socio N° 15106