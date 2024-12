Se realiza el sorteo de la fase preliminar

La Copa Libertadores 2025 comienza a vibrar con el sorteo del repechaje, que se realizará este mediodía, desde las 12, en la sede de la Conmebol, en Paraguay.

Boca, que ingresará desde la Fase Previa 2, será el único equipo argentino que participe en esta instancia y puede terminar el evento sin conocer a su rival -le puede tocar uno proveniente de la etapa 1-.

El formato del sorteo será de la siguiente manera:

Los 6 equipos de la fase se dividirán en 2 copones de 3 conjuntos cada uno.

A medida que salga uno de cada uno se forman las llaves E1 - E2 - E3. Luego se sortea al mismo tiempo las Fases 2 y 3.

Los 8 equipos del Copón 1 (entre los cuales está Boca) jugará contra uno del Copón 2 (estarán aquí los 5 peores rankeados más los 3 provenientes de la Fase 1).

La primera fila es la llave C1, la segunda es la C2 y la última, sucesivamente, será la C8.

Los choques de la Fase 3 serán:

C1 vs. C8

C2 vs. C7

C3 vs. C6

C4 vs. C5

Equipos en fase 1 de la Libertadores 2025:

Alianza Lima (PERÚ)

El Nacional (ECU)

Defensor Sporting (URU)

Nacional (PAR)

Monagas (VEN)

Bolivia 4: Blooming o San José

Equipos en fase 2 de la Libertadores 2025:

Bombo 1

Boca Juniors (ARG)

Corinthians (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Barcelona de Guayaquil (ECU)

Independiente de Santa Fe (COL)

Melgar (PER)

Bahía (BRA)

Ñublense (CHI)

Bombo 2

Deportes Iquique (CHI)

Boston River (URU)

UCV (VEN)

Bolivia 3

Colombia 4

Ganador E1

Ganador E2

Ganador E3.