El ex Sarmiento Guillermo Farré presentó su libro “Mi propio camino”

El exfutbolista de Sarmiento Guillermo Farré presentó su libro “Mi propio camino”, el viernes 22 de noviembre pasado, en Colón, su ciudad natal.

El entrenador de Sporting Cristal de Perú, que tuvo un paso por el Verde durante dos temporadas (2017/18), habló con Democracia y contó detalles de su autobiografía.

- ¿Cómo nació ´Mi propio camino´?

- Tuve la posibilidad de ir a mi pueblo a presentarlo. Sin dudas, este libro tiene gran parte de su historia, de mi formación, de mis valores desarrollados en Colón y eso fue muy importante para presentarlo allí, con gente que me dio todo en mi juventud y mi adolescencia.

Nació de poner en contexto una situación tan particular como me tocó evidenciar a lo largo de mi carrera que fue, en aquel entonces, el gol a River. En lo personal lo tomé con naturalidad, como un camino, pero con el correr de los años esa situación siempre está arriba de la mesa relacionada con el nombre mío.

Un amigo de Córdoba, escritor, Nereo Maggi, muy fanático de River, me propuso la posibilidad de escribir un libro. En principio, yo no encontraba el sentido, pero me dijo: ´Mirá lo que generaste en ese 2011, fíjate que pasaron prácticamente 12 años y todavía se sigue hablando como si fuera de ayer. Ese evento, por consiguiente, si perdura en el tiempo es porque fue importante; y tu historia no fue solamente ese gol. Tu historia tiene muchas más cosas importantes por contar y estaría bueno poder desarrollarlo´.

- Siempre que hablás del libro hacés hincapié en tu familia y en el camino. En esto que puntualizás que hay un antes y un después de ese partido ¿eso es lo que querés resaltar?

- Sin duda. No me gusta que solamente el apellido Farré esté relacionado a eso, pero también entiendo que esa situación fue la que me dio la importancia en el ambiente del fútbol. Quiero transmitir que Guillermo Farré es mucho más del que hizo el gol a River, una persona laburante, perseverante, con mucha constancia, con mucha capacidad de resiliencia, que tuvo que superar muchos obstáculos, que tuvo que tener un gran equilibrio emocional para poder manejarse dentro de lo que fue el éxito del gol a River, como en el fracaso cuando las cosas no te van de buena manera y tenés que tener la capacidad de adaptación a distintos ambientes.

- ¿Cómo tomó el libro el ambiente del fútbol? ¿Qué te dijeron tus colegas?

- Creo que los jugadores de fútbol en su contexto lo toman con naturalidad porque las cosas que yo cuento, seguramente y en cierta forma, les debe haber pasado en mayor o menor medida.

Quizás pueden llegar hasta el punto de desmerecer o de escuchar una historia ya conocida para ellos, pero no deja de ser una guía de aprendizaje para aquellos que no están todavía en el ambiente del fútbol, que todavía tienen la ilusión o muchos jóvenes y los que han querido estar y no pudieron estar. Creo que tiene mucho más valor para esas personas que para las personas en sí que están dentro del ambiente del fútbol.

- ¿Cómo viviste ser, al mismo tiempo, héroe y villano?

- Con naturalidad. Me tocó en un momento de mi carrera quizá un poco avanzada y yo ya entendía el ambiente.

Estaba bastante equilibrado desde la cabeza y lo tomé con mucha naturalidad. Nunca hice un alarde de haber sido el que hizo el gol a River porque en mis comienzos también yo era hincha de River. Después, obviamente, con el tiempo se deja de lado el logro deportivo y solamente se focaliza en lo personal.

- ¿Tenés pensado hacer una segunda parte o escribir alguna otra temática relacionada con el fútbol?

- Sí, está la posibilidad de seguir escribiendo. Quizás el segundo libro que tengo pensado va a estar abocado a un coaching deportivo, de manejo de emociones en cuanto a situaciones que te puedan llegar a suceder en el ambiente de alta exigencia o de alto rendimiento.

- ¿Cómo estás atravesando esta etapa de técnico?

- Muy bien, en crecimiento. Tuve un gran desafío de entrada en llegar a Belgrano, subirlo de categoría y estabilizarlo en Primera División. Ahora, me salió la posibilidad de ir a un club muy grande como es Sporting Cristal para poder jugar copas internacionales.

Mi prueba está en crecimiento constantemente, es cuestión de aprender, de incorporar conceptos porque el fútbol evoluciona mucho y la forma de gestionar el grupo es lo más determinante. Tenés que saber gestionar el grupo con conocimientos nuevos”.

- ¿Cómo fue esa experiencia en Sarmiento?

- Fue un gran placer haber estado en Sarmiento. Pasé dos años maravillosos no solo desde lo futbolístico, que nos fue muy bien, sino también desde lo humano.

Me encontré con una ciudad muy cálida, con gente muy afectuosa y el club era una familia. Además, estaba cerca de Colón, de mis padres y de mi familia y pude compartir mucho tiempo con ellos.

Siempre tengo un grato recuerdo de Junín. También, está el deseo de en algún momento poder volver para poder ayudar a su crecimiento.

- ¿Te gustaría volver a dirigir en el fútbol argentino?

- Sí, claro porque el fútbol argentino es muy competitivo. La exigencia es lo que más nos moviliza a nosotros. Sabemos que es una guillotina constante el tema de ser técnico en Argentina, pero también te da la tranquilidad de que cuando vos desarrollás un buen trabajo y te sale de buena manera te jerarquiza mucho.