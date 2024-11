Emiliano Martínez criticó su sanción

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez criticó la sanción que sufrió tras el partido que la Selección Argentina perdió por 2 a 1 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas y alegó que "hay gente que hizo cosas peores".

"He trabajado toda mi vida para estar en la Selección. Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí", sentenció el arquero argentino.

La sanción para el guardavallas del Aston Villa llegó cuando una vez terminado el partido, en plena desconcentración de los futbolistas, una de las cámaras de la transmisión siguió a Martínez más que a otros jugadores y este, enojado por la derrota y al sentir que no lo respetaban, golpeó el aparato con un derechazo.

"Yo felicitaba a cada uno de los jugadores y la cámara me seguía, riéndose de mí. No lo emitieron por TV. Entiendo que esté trabajando, pero también tiene que respetarme", expresó el arquero sobre lo sucedido en aquel duelo.

El arquero del Aston Villa, que ganó nuevamente el Premio Yashin en la gala del Balón de Oro, volvió a jugar para la celeste y blanca en la derrota 2 a 1 ante Paraguaya, tras su sanción de dos partidos, que cumplió en la anterior fecha donde la "Albiceleste" empató ante Venezuela y le ganó a Bolivia.