Manuel Mónaco: "Tuvimos las mejores chances, pero no pudimos convertirlas"

Luego del empate sin goles de ayer en el estadio "Eva Perón" entre Sarmiento de Junín y uno de los grandes del fútbol argentino, Independiente de Avellaneda, el "Rey de Copas" que actualmente dirige Julio Vaccari, analizó el encuentro el delantero local Manuel Mónaco, uno de los mejores valores que tuvo en la víspera el elenco comandado ahora por Martín Funes.

El futbolista del conjunto verdolaga dijo inicialmente: "Hicimos un bien partido, por momentos tuvimos más la pelota que ellos y también tuvimos las mejores chances, las opciones más claras pero no pudimos convertir y terminamos empatando. Nos queda ese sabor amargo de no haber podido ganar y solo queda seguir trabajando para volver al triunfo".

Seguidamente, el futbolista del conjunto juninense expresó: "Me voy con bronca porque tuve dos chances muy claras, las mejores nuestras, y no pudo convertir. En la segunda, cuando fui a rematar, me agarraron y no pudo disparar más fuerte y esquinado, como pensé hacerlo. Pero, además, el arquero (Rodrigo Rey) logró poner la pierna izquierda y salvó el gol. Pero ya está, quedó ahí y vamos a seguir trabajando para revertir esto".

Finalmente, el juvenil delantero bragadense se refirió al nuevo ciclo que inició el plantel ahora a las órdenes del director técnico juninense Martín Funes.

Al respecto señaló quien luce la casaca Nº 11 y volvió a ser titular luego de varios encuentros sin arrancar entre los once que inician el encuentro: "Hacía mucho que no jugaba desde el arranque y le agradezco a Martín (Funes) que me dio esta oportunidad de volver a ser titular en Primera. El me trajo al club, me subió primero a Reserva y ahora me vuelve a dar una chance más en Primera División", completó Mónaco.

En números

El Verde, que solamente ganó uno de los últimos trece encuentros que jugó, sigue sin poder darle una alegría a su público, que ayer lo acompañó en buen número y se fue con un sabor agridulce, al no haber podido ganar pero si plantarse bien y jugarle de igual a igual a uno de los grandes del fútbol argentino.

Anoche, por décima cuarta vez se enfrentaron profesionalmente Sarmiento e Independiente y se registró el séptimo empate en el historial profesional entre los de Junín y los de Avellaneda.

El mismo se completa con seis triunfos de los "Diablos rojos" y uno del CAS, logrado el 24 de marzo de 2014 en el estadio Eva Perón y por la Primera "B" Nacional, con goles de Ramiro López y el recordado tanto que marcó el juninense Ignacio Cacheiro

En cuanto a quien controló el encuentro de la víspera, con arbitraje de Nazareno Arasa, el Verde logró seis triunfos, otros tantos empates con el de ayer y cinco derrotas bajo el contralor del juez rosarino, próximo a cumplir 35 años de edad.