Sarmiento y Newell’s no se sacaron ventajas y repartieron puntos en Rosario, ayer, luego de empatar 1 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa del Parque Independencia, por la decimonovena fecha del torneo de la Liga Profesional.

En un partido que contó con dos golazos, ambos en el primer tiempo, Iván Morales Bravo abrió el marcador para el Verde, a los 21 minutos, y Mateo Silvetti convirtió la igualdad para el local, ocho minutos después.

El equipo juninense, que llegó a este encuentro con Martín Funes como DT interino, presentó dos modificaciones en el once titular con respecto al último empate con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Gabriel Díaz y Valentín Burgoa fueron titulares en lugar de Yair Arismendi y Gastón Sauro.

En el primer cuarto de hora, hubo pocas llegadas, apenas un remate de media distancia de Matko Miljevic, que se fue por arriba del travesaño, pero con las intenciones claras de ambos equipos al momento de atacar.

El equipo visitante golpeó primero, a los 21 minutos, luego de una excelente definición de Iván Morales, quien venció a Ramiro Macagno con un sutil toque por encima del arquero.

La jugada comenzó con un pase de Nicolás Gaitán, sobre el sector izquierdo, que dejó mano a mano al atacante del Verde.

Sin embargo, Newell’s no tardó en reaccionar y lo hizo a los 29 minutos a través de Silvetti, quien logró la igualdad con un potente remate de afuera del área, imposible para el arquero Lucas Acosta ya que la pelota ingresó en el ángulo.

Ninguno se conformó con la igualdad y, con sus armas, fueron a buscar los tres puntos. El Verde tuvo una chance inmejorable que arrancó en campo contrario con una pérdida del rival.

El atacante chileno quedó nuevamente mano a mano con el arquero leproso, pero el duelo esta vez fue de Ramiro Macagno, quien contuvo la definición con uno de sus pies. La jugada se inició con un pase largo de Gaitán.

En tiempo de descuento de la primera etapa, hubo dos oportunidades, una para cada equipo. La primera fue de Morales Bravo que apareció abierto, por el sector izquierdo, y mandó un centro rasante al área que ningún compañero conectó y la pelota cruzó toda el área. La segunda acción fue un zapatazo de Rodrigo Fernández Credes que se estrelló en el travesaño.

El DT de Newell’s, Ricardo Lunari, echó mano al banco en el entretiempo y salió a jugar lo que quedaba de partido con Misael Jaime en el ataque en lugar del paraguayo Cardozo.

Aunque tuvo la pelota que el rival, tuvo problemas para crear e hilvanar jugadas en ataque ante un Sarmiento que le cerró bien los caminos.

A los 21 minutos, el Verde pisó el área de Macagno con otra buena acción colectiva después de una secuencia de pases. Elías López envió el centro cruzado y Díaz, por el sector opuesto, metió el cabezazo, pero la pelota se fue por arriba del arco.

Tras esa acción, Funes movió el banco y mandó al campo a Arismendi y Tomás Guiacobini por Díaz y García. Minutos después, Gabriel Gudiño y Gabriel Hauche fueron las otras modificaciones, en la búsqueda de variantes en el ataque.

El conjunto de Junín quedó al acecho para tratar de aprovechar las facilidades y los espacios que le otorgó la Lepra. La defensa quedaba mano a mano, pero así y todo, el complemento fue mucho más enredado y peleado.

En la última acción del partido, Franco Paredes se fue expulsado por doble amarilla, a causa de una falta al juninense Agustín Juárez, quien ingreso a los 32 minutos por “Juanchón” García.

La infracción derivó en un tiro libre, peligroso para el Verde, que fue ejecutado por el ingresado Giovani Chiaverano. Lucas Acosta se lució en la última al despejar el envio rasante y evitar la caída.

Morales Bravo: “Nos sirve mucho el punto logrado”

Al cabo del encuentro disputado en "El Coloso del Parque" de Newell's Old Boys de Rosario, el estadio "Marcelo Bielsa", hablaron sobre el partido el autor del gol de Sarmiento, el chileno Iván Morales Bravo, y quien lo asistió, el talentoso y experimentado Nicolás Gaitán, quien venía de marcar ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El trasandino, quien se agregó a los máximos goleadores del CAS en el torneo, con dos tantos (junto a Manuel García, Elías López y Joaquín Gho), comenzó expresando: "Es importante para nosotros sumar, de cualquier manera, y lo hicimos en una cancha difícil. Nos sirve mucho el punto logrado, así que nos vamos a casa conformes, aunque tuvimos algunas chances para ganarlo. Yo tuve una más que me tapó el arquero rival (Ramiro Macagno), sacó bien el pie el portero de ellos y logró tapar mi remate, que pudo ser el segundo gol".

Luego, el delantero chileno -quien marcó su segundo gol con la casaca "verde"-, señaló: "Obviamente que tuvimos una semana complicada, porque siempre que se va un técnico es porque las cosas no van bien. A mí, personalmente, me duele la ida de 'Isra', pero hay que seguir adelante. El cuerpo técnico que tomó el equipo trabajó bien en la semana, así que a seguir trabajando. No se pudieron hacer muchos cambios, pero el nuevo entrenador (Martín Funes) trajo algunos tips, cosas de él, y le agregamos otras que veníamos haciendo con Damonte".

Finalmente, Morales Bravo reconoció que "El fútbol argentino es duro, tiene muchos duelos, es muy intenso. En lo personal, debo chocar mucho con los centrales, debí acostumbrarme rápido y estoy ahora muy bien, ya hace unos meses que estoy aquí y me he podido acostumbrar", completó Iván.

Gaitán: "Hicimos un partido inteligente"

A su turno, Nicolás Gaitán comenzó señalando: "Fue un partido peleado, contra un gran rival, que tiene buenos jugadores. Vinimos a hacer un partido inteligente y lo logramos. Nos pusimos en ventaja y tuvimos alguna otra situación, hasta que nos empataron. Luego, se nos hizo más difícil tener la pelota, pero pudimos recuperar ese control del balón y se nos hizo más fácil a partir de ahí".

Luego, el volante creativo destacó, en relación al cambio de entrenador que se dio luego del empate 1 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata: "Todos los entrenadores tienen sus ideas, cosas nuevas y diferentes y otras no tanto, porque esto es fútbol, hay que cambiar el chip, ya que lamentablemente se nos fue 'Isra' (Damonte), debemos seguir para adelante con esto".

Finalmente, el exjugador de Boca Juniors expresó: "Me gustó del equipo que en el final tuvimos más la pelota, jugamos con más tranquilidad, así que creo que el empate está bien.

Los dos tuvimos algunas chances, los arqueros respondieron bien cuando fueron llamados a intervenir, así que nos llevamos un buen punto de Rosario", completó Gaitán.

Estadísticas

Fue el vigésimo tercer encuentro que enfrentó al CAS y a la "Lepra" rosarina, con seis triunfos del Verde, doce empates y cinco victorias para Newell's.

Con Nicolás Lamolina como árbitro, Sarmiento se impuso en dos encuentros, empató con el de ayer ocho y cayó en cuatro partidos.

En la antesala del partido, aunque no corrió peligro su realización, hubo circunstancias que se analizaron en lo previo.

Una de ellas, la rotura de un amplio portón y el destrozo de varios blindex de los palcos oficiales y de unas cuatrocientas butacas de las plateas, durante los incidentes entre hinchas de Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, por los cuartos de finales de la Copa Argentina. que dejaron dañado el recinto de Newell's.

Por otra parte, ayer se desarrolló, ante miles de espectadores y en el Predio Ferial "Parque de la Independencia", el tradicional festival musical "Bandera", al cual se destinó gran número de efectivos policiales y de seguridad.

De todas maneras, se pudo completar, además, la cantidad de numerarios de la fuerza pública designados para que se desarrollara el encuentro en el "Coloso del Parque", transcurriendo todo con absoluta normalidad en el estadio de los "leprosos".

Curiosidades

Ángelo Martino iba a ser titular ayer ante Sarmiento de Junín, pero una hora antes de iniciarse el encuentro fue papá de una nena y dejó el estadio para irse a la clínica.

Lo curioso es que en su lugar debió salir a jugar, de "urgencia", el lateral izquierdo Brian Calderara, quien -desafortunadamente- se lesionó a los 30 segundos de iniciado el encuentro y tuvo que dejar el campo de juego.

El veterano Lionel Vangioni ingresó en su lugar y recibió la cinta de capitán por ser el jugador más experimentado del conjunto dirigido por Ricardo Lunari.

En otra de las variantes que debió realizar el entrenador de los rojinegros locales, ingresó a los 32 minutos del complemento (por Juan Manuel "Juanchón" García) el juninense Agustín Juárez, de 19 años y quien luce la casaca Nº 42.

Nuestro coterráneo, jugó anteriormente en las divisiones formativas del Club Atlético Defensa Argentina de nuestra ciudad y en F.C. Matienzo de Juan Bautista Alberdi.

En esa localidad vecina, lo vieron lo dirigentes de la entidad rosarina y lo incorporaron a la institución del Parque Independencia, donde debutó en Primera ante Lanús, el 4 de octubre pasado.

Ayer, participó de la jugada que sobre el final del cotejo le costó la expulsión al defensor Franco Paredes, por un "manotazo" en el rostro al delantero nacido en nuestra ciudad, ya en tiempo de descuento del match y que, en gran tapada, salvó el arquero visitante Lucas Acosta, ante el violento disparo de Giovani Chiaverano, atajada que sirvió para sellar el 1 a 1 definitivo.