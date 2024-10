El DT de Boca charló con los referentes

El director técnico de Boca Juniors, Fernando Gago, en su segundo día de trabajo en el predio de Ezeiza, realizó una práctica en la que exigió a sus dirigidos intensidad y precisión y previamente mantuvo una charla con los referentes del plantel.

De esta forma, dejó abierta la posibilidad de que puedan retornar a la titularidad el arquero Sergio Romero y el defensor Marcos Rojo.

Gago ya puede contar con la totalidad de los futbolistas que integran el plantel, a excepción del peruano Luis Advíncula y del uruguayo Marcelo Saracchi, que se encuentran en sus respectivas selecciones que afrontan las Eliminatorias Sudamericanas.

El único jugador que no podrá contar Gago, por expresa indicación del Consejo de Fútbol, es el defensor Nicolás Valentini, quién se alejará del club y ya firmó un precontrato con la Fiorentina. Edinson Cavani fue el primero en dialogar con el flamante DT durante el entrenamiento en el predio de Ezeiza. Si bien no se conocieron los detalles sobre los tópicos que se tocaron en el cónclave, porque mantienen un silencio sepulcral en las entrañas de Brandsen 805, no hay indicios de que lo vaya a sacar del equipo.

Luego de charlar con Cavani, Gago mantuvo un diálogo con Marcos Rojo, defensor que estuvo en el ojo de las críticas en las últimas semanas por su compleja situación física. Al platense le costó tener regularidad en este 2024, al punto que disputó solo 20 de los 46 partidos de Boca en el calendario.

Frank Fabra fue el último de la jornada en hablar cara a cara con Fernando Gago. La información sorprendió a algunos hinchas porque el colombiano quedó muy atrás en la consideración después de su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023.

El plan del cuerpo técnico de Gago es que todos los jugadores del plantel arranquen de cero y tengan una oportunidad para mostrarse. Si después no rinden, es probable que integren el banco de suplentes, pero aún restan varios compromisos para saber las posturas finales de Pintita.