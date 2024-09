Alfredo Sozzi: “El Loco”

Perteneciente al staff de árbitros de la Liga Deportiva del Oeste, cursó sus estudios primarios en la escuela número 24 y la secundaria en el Comercial nocturno.

Amante del teatro y el referato, fue este último el que ganó la pulseada. Hizo una carrera maratónica de 30 años ininterrumpidos.

“Los árbitros hoy en día son malos, en general. Los de la Copa América son todos un desastre. Dejan pegar, permiten la protesta continuamente, las áreas parecen un partido de rugby y fútbol no se ve.

Hoy en el fútbol está todo podrido. A nivel mundial se pega mucho, se protesta todo y no se respetan los fallos arbitrales.

Me dediqué al referato donde dirigí casi 30 años y conocí todo el país gracias a esta profesión. Estuve en campeonatos regionales y argentinos, me llamaban de todos lados”.

El Var

“El Var es importantísimo. Saca de dudas al árbitro siendo bien utilizado. Pero es joda. Desautorizan al árbitro cuando da un penal porque lo llaman del Var y le dicen que no fue.

Y pasa lo mismo con las tarjetas que utiliza el referee. Expulsan o amonestan y el Var lo llama y lo desautoriza”.

Boca-River

“Este clásico reciente le quedó grande a Ramírez. Tenía que expulsar a Rojo, Fonseca y Cavani, pero sin embargo los dejó en la cancha.

No puede ser que Belligoy no tenga un árbitro como la gente para poner en un superclásico de este nivel”.

Los ídolos

“Tuve la suerte de ver a Pelé, Cruyff, Distéfano, Messi y Maradona. Pero Diego fue un fuera de serie. Un monstruo. A parte de sacarle varios cuerpos a todos, peleaba el salario del médico, el masajista, el utilero, y encima salía a la cancha y se ponía el equipo al hombro”.

La vestimenta

Yo comencé a aplicar acá el cambio de vestimenta. Cuando se usaba la negra solamente, yo ya me ponía la turquesa, roja, y tenía bermudas. Y antes de cada partido calentaba 20´. Nunca sufrí un desgarro ni un esguince. Nada.

Las anécdotas

“Cuando dirigía las inferiores, tiraba la moneda para el sorteo inicial; y a veces les hacía desatar los cordones y el que más rápido se los ataba se quedaba con el saque.

En la cancha de Defensa Argentina no había candado y, en el momento en que se estaba jugando el partido, entraban y salían como panchos por su casa del vestuario. Un día que me mandaron a dirigir ahí, se terminó la joda. Me llevé un candado de mi casa y lo puse en el vestuario.

Un día, dirigiendo en Teodelina, se me sentaron arriba del auto. Cuando los diviso, me fui de raje y les dije que era mi auto. Me contestaron mal y le dije al canchero que me abriera la puerta. Cuando salí, directamente emboqué a uno de una trompada. Se armó un bolonqui bárbaro.

Vino la policía y arrojó dos tiros al aire.

Cuando se normalizó me preguntó el Comisario si iba a seguir dirigiendo, si estaban dadas todas las garantías. Y cuando terminó el partido, me gritaron “vení todos los domingos pichón de Castrilli, que vemos fútbol y boxeo por el mismo precio”.

Una noche en la cancha de Rivadavia me dejaron encerrado y tuve que saltar la reja para poder irme a mi casa.

El loco

Muchos piensan tantas cosas, pero no la llevan a cabo por el qué dirán.

Venís una sola vez a la vida

Yo manifesté toda la vida lo que sentí sin molestar a nadie. Y de ahí el apodo.

Hay varios tipos de locos, por ejemplo, Milei. Mirá cómo estamos los argentinos hoy, hechos pedazos.

Furia, la de Gran Hermano, hoy está marginada.

Pero hay locos lindos.

Gatti atajó en Unión, Atlanta, River, Boca, la Selección.

Bielsa fue campeón en Francia, campeón de la Champions League.

Di Palma se hartó de hacer la vuelta carnero en el aire con aviones y helicópteros.

Palermo fue goleador y, cuando se retiró, le regalaron el arco de la cancha.

Somos adelantados.

Hacemos lo que pensamos.