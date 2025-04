De jugar en Primera con Tigre a la final del Nocturno: la trayectoria de Diego Castaño

Hace casi un mes se disputó la final del Torneo Nocturno de la Liga del Oeste que tuvo a Villa Belgrano como campeón. Sin embargo, más allá de la coronación, un acontecimiento no menor fue la campaña histórica que realizó Deportivo Baigorrita al llegar a una nueva final después de varias décadas sin conseguirlo.

Más allá de los intérpretes que formaron parte de la hazaña del equipo de la localidad vecina, un dato no menor es la persona que lideró a este equipo: Diego Castaño.

Para el mundo del fútbol local esto no es menor, ya que, “Pulpo” debutó en Rivadavia de Lincoln y tuvo una distinguida trayectoria por el mundo profesional logrando dos ascensos con Tigre (de B Metropolitana a B Nacional y luego a Primera) como así también un fugaz paso por Sarmiento. Tras su retiro, realizó el curso de DT y ahora va por su segundo torneo al frente de Baigorrita.

En una entrevista con Democracia, Castaño abordó el rendimiento de su equipo en el nocturno; recordó su época de oro en el equipo de Victoria; y explicó cómo fue su devenir como entrenador.

-¿Qué análisis haces de lo que fue la participación de Baigorrita en el Nocturno?

-Estando en Lincoln sabía del torneo y que era algo lindo para jugar donde muchos jugadores vuelven para disputarlo, pero no lo conocía en primera persona. Las sensaciones son buenas, donde haber llegado a la final es positivo y no todos tienen la oportunidad. Nos tocó un grupo difícil con Sarmiento y la Academia Mascherano, entre otros, con jugadores que se dedican a ser jugadores y se midieron contra nosotros donde los chicos viven de otra cosa y tienen un trabajo paralelo. Nos preparamos mucho y emprendimos un camino muy lindo que nos llevó a la final y disfrutarla.

-¿Queda un sabor agridulce por no haber ganado la copa?

-No, no es un sabor agridulce. Sabíamos al rival que enfrentábamos que tiene jerarquía y compite siempre. Nosotros somos un equipo de pueblo, pero no lo minimizo porque estuvimos a la altura y competimos. Más allá de la derrota no nos arrepentimos de nada y después de 20 años el equipo volvió a jugar una final. Perdimos y nos fuimos con la frente en alto porque lo dimos todo.

-¿Cuál ha sido el modelo de juego que quisiste llevar adelante como entrenador?

-Lo primero que plasmé fue que los chicos sean profesionales. Si bien he tenido un recorrido que me enorgullece, lo intento inculcar en los clubes como Deportivo Baigorrita. En equipos de pueblo falta esa costumbre de que se sientan y vivan como jugadores. Los chicos se adaptaron y entendieron que quería profesionalizar y da resultados como llegar a una final. No fue difícil, pero tampoco fue fácil. Los chicos se entregaron al cien, entendieron el mensaje, se alinearon y se formó un gran equipo humano y deportivo.

-¿Y en lo estrictamente futbolístico?

-Obviamente que me gusta la posesión, el ataque directo como así también emplear los sistemas y esquemas, pero después tenés que saber la realidad y ver qué tipo de jugadores tenés. Junto a mi cuerpo técnico encontramos un equipo de juego directo, sin mucha posesión y nos adaptamos a eso buscando potenciarlo. Si revisas las estadísticas vas a ver que ganamos muchos partidos por muchos goles. Ahí se ve plasmado esto.

-¿Tuviste a jugadores de jerarquía como Jorge Córdoba, es algo que potenció el proceso?

-Cuando decidimos traer a Jorge no pensamos en ningún momento en su recorrido, sino en la clase de persona que es. Tuve la oportunidad de enfrentarlo como así también jugar con él en mi paso por Sarmiento y sabía la clase de persona que es y cómo iba a ayudar en el grupo. Vino y lo fortaleció al cien. Es una persona que te da mucha convicción en el día a día y la pasas bien.

-¿Qué nivel encontraste en la LDDO?

-Hace algunas décadas jugué en Rivadavia y la Liga de Junín es muy dura. Tiene mucho nivel y, desde mi época como jugador a ahora que soy técnico, se ha mantenido. Encontrás jugadores jóvenes, pero sigue siendo dura, competitiva y se juega todo el año. Hay canchas muy buenas y se puede jugar aún mejor. Me gustó competir como jugador y me gusta ahora como técnico.

-¿Cómo fue el paso a DT en tu vida?

-Cuando fui jugador no pensaba en ser técnico sobre todo por mi carácter. Cuando me retiré, tuve la posibilidad de dirigir en Lincoln, sin haberme capacitado porque en esa época aún se podía hacer eso, y me convencí de emprender este camino. Encontré muchas sensaciones y decidí capacitarme para tener más herramientas. Tendría que haber ganado tiempo cuando era jugador y hacer el curso de DT. Se dio cuando se tuvo que dar y ahora lo quiero disfrutar y buscando ser profesional.

-¿Pensabas en un “plan B” cuando eras futbolista?

-Obviamente que se piensa. Mi último tiempo me agarró jugando profesionalmente y no tenía la cabeza dispuesta en ver qué iba a pasar después de que dejara de jugar. Fue un poco por eso que no pensé en hacerlo antes y cuando me retiré me detuve y me formé. Al margen, obvio que se puede jugar y estudiar. Simplemente que, desde mi experiencia, no lo hice antes y me enfoqué solo en el profesionalismo. Tengo compañeros que mientras jugaban lo han hecho.

-¿Es ingrato el fútbol?

-Muy ingrato. Tuve muchas experiencias donde se ve plasmado. En el fútbol haces un esfuerzo bárbaro que la gente que de afuera no ve. Me han insultado, me han aplaudido y yo estoy tranquilo con lo realizado. He hecho mucho esfuerzo al punto de no irme de vacaciones para estar al mejor nivel posible todo el tiempo. Quizás tenías un mal día y de repente todos te juzgaban y te insultaban. De hecho, en Lincoln tenía un profe preparado que, mientras terminaba el torneo, hacía una mini pretemporada con él para no perder ritmo en ningún momento. No tuve tiempo de disfrutar con mi familia e irme de vacaciones. Se tuvieron que adaptar a lo mío y no la pasaron bien.

-¿Te quedó alguna cuenta pendiente a lo largo de tu trayectoria como jugador?

-Logré dos ascensos con Tigre y varios subcampeonatos en Primera, pero me hubiera gustado conseguir un campeonato en la máxima división. Me puso contento verlo campeón después porque es gente con la que uno estuvo.

También fui sondeado por Boca y River, pero, al final, eso es lo de menos. Tuvo que ser lo que se dio.

-¿En cuál equipo fuiste más feliz?

-Tigre fue el lugar donde fui más feliz y la pasé muy bien a lo largo de 13 años. Únicamente la pasé mal en la campaña de ocho puntos, pero si recorrés todos mis años ahí fueron más buenas que malas y en el fútbol es muy difícil encontrar eso. Conocí muchísima gente y muchos jugadores que han pasado por el club. Ha quedado muy buena relación con todos y sigo en contacto. Con el Chino Luna tengo relación y estoy en permanente contacto.

-También jugaste en Sarmiento: ¿qué lugar ocupa ese paso en tu carrera?

-Fue un momento en el que decidí descomprimir de Tigre porque no tenía fuerzas y me vine a Lincoln. Estaba Gabriel Schürrer en Sarmiento, donde encontré nueva gente y un nuevo club. Tanto en lo personal como en lo futbolístico fue algo malo para mí porque no había hecho la pretemporada y jugué igual por pedido del DT. Anduve mal y me lesioné sin poder recuperarme rápidamente. No me gusta, como se dice, hacer la plancha o llevarse dinero sin trabajar, entonces no fue un pasaje positivo. Igual estoy agradecido de haber conocido al club y tanto la dirigencia como mis compañeros de ese momento se comportaron de diez conmigo.

-¿De cuál entrenador fue del que más aprendiste?

-De todos aprendí. Tuve la suerte de aprender y fijarme lo bueno y lo malo: lo bueno para copiarlo y lo malo para corregirlo. Caruso Lombardi era un enfermo por las pelotas paradas y yo hoy también lo soy; Diego Cagna es un tipo sencillo y simple y, enfrentaras a quien enfrentaras, te decía que era un partido más y que había que estar tranquilo; del Vasco Arruabarrena la templanza. Y así de todos aprendés algo.

-Finalmente, ¿qué proyecciones haces para tu futuro deportivo?

-Como DT me pasa lo mismo que como jugador: en un abrir y cerrar de ojos pasé de jugar en Rivadavia de Lincoln a Tigre. Entonces, si mañana tengo que pasar a algún equipo de B Metropolitana o Liga Profesional va a ser indistinto. Mi único objetivo hoy es dejar la huella en Baigorrita y que se me recuerde como una persona que buscó ser profesional y dejar herramientas para los chicos para su vida como jugadores y como personas. Hoy me brindo al máximo donde estoy y seguir haciendo historia con este equipo.