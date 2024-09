El Linqueño perdió, pero clasificó con lo justo a la próxima instancia

El Linqueño perdió 2 a 0 con Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, ayer, en condición de visitante, por la novena y última fecha de la Reválida B del Torneo Federal A.

Pese a la derrota, el León se clasificó con lo justo a la próxima instancia del campeonato, en la que se medirá con Sportivo Belgrano de San Francisco o Villa Mitre de Bahía Blanca.

En el encuentro disputado ayer por la tarde, en el estadio Manuel y Ramón Núñez, el equipo entrerriano se quedó con los tres puntos por los goles de Jonathan Benítez y Agustín García, ambos en el segundo tiempo. Con un tiro libre en el borde del área, Benítez abrió el marcador a los 25 minutos y marcó el 1 a 0. Diez minutos más tarde, García le puso el resultado definitivo al partido luego de una definición ante la salida del arquero Joaquín Cabrera.

Con este resultado, Gimnasia de Concepción del Uruguay y Unión de Sunchales quedaron igualados en puntos (23) en la tabla general y deberán jugar un desempate para definir el último descenso.

El Linqueño, por su parte, finalizó sexto en la tabla de posiciones de la Reválida, con 10 puntos, y entró en el último puesto de clasificación, por lo que deberá esperar el resultado del partido desempate para definir a su rival.

Sportivo Belgrano se enfrentará al quinto puesto de la Zona B de la Reválida, ese lugar hoy es ocupado por el Lobo entrerriano que primero deberá dirimir su suerte en la categoría. Si gana Gimnasia, el rival será Gimnasia y el Linqueño irá con Villa Mitre; pero si gana Unión, el rival de Sportivo será El Linqueño. La fecha y la sede de esta definición se conocerán en las próximas horas.

Los clubes clasificados tendrán un fin de semana libre ya que los mano a mano comenzarán a disputarse el fin de semana del 29 de septiembre. Los mejores ubicados tendrán ventaja de localía y deportiva, jugarán de visitante y luego de local, y en caso de empate en el resultado global avanzarán a la siguiente fase. Con respecto al descenso, ya perdieron la categoría Sansinena de General Cerri (se retiró de la competencia) y Ferro de General Pico. Además, ayer se concibió el descenso de Defensores de Pronunciamiento, mientras que el cuarto cupo será Gimnasia o Unión.

Así quedaron los Playoffs

San Martín (Formosa) vs. San Martín (Mendoza) o Crucero del Norte

Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. San Martín (Mendoza) o El Linqueño

Sp. Belgrano (San Francisco) vs. Gimnasia (CdU) o El Linqueño

Dep. Argentino (Monte Maíz) vs. Huracán Las Heras

Kimberley (Mar del Plata) vs. Sarmiento (Resistencia)

Sp. Las Parejas vs. Sp. Estudiantes (San Luis)

Sol de América (Formosa) vs. Cipolletti

Gutiérrez (Mendoza) vs. Independiente (Chivilcoy)

Atenas (Río Cuarto) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis)

Camioneros (Bs As) vs. Boca Unidos (Corrientes)

Germinal (Rawson) vs. Douglas Haig (Pergamino)

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Dep. Rincón (Neuquén)

Olimpo (Bahía Blanca) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Así quedaron las semifinales por un ascenso

Ciudad Bolívar vs. Sarmiento (La Banda)

Central Norte vs. Santamarina (Tandil)

Cómo sigue

Una vez conocidos los 13 ganadores de la primera ronda de Playoffs, se le sumarán los dos perdedores de las semifinales más el equipo derrotado en la final, dando un total de 16 clubes. Se ordenarán bajo el mismo criterio mencionado anteriormente, con la salvedad que las posiciones 1, 2 y 3 pasarán a ser ocupadas por quienes no pudieron lograr el primer ascenso.

De los 16 quedarán 8, que luego serán 4 en las semifinales y 2 en la final, para dar como resultado al equipo que finalmente tendrá la posibilidad de verse las caras ante un representante de la B Metro por otro lugar en la divisional superior.