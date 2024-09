El fin de semana se jugarán los partidos de la jornada suspendida por mal tiempo

Debido a la lluvia y al mal tiempo, la dirigencia de la Liga Deportiva del Oeste dispuso, con buen tino, suspender la quinta fecha de los torneos de divisiones inferiores que se iban a jugar el pasado fin de semana, entre sábado y domingo.

Se van a llevar a cabo el próximo fin de semana, por los torneos "Clausura" 2024 denominados "Hugo López", en los que están en juego la Copa "120º aniversario de la Liga Agrícola Ganadera" de Junín. Tendrán fecha libre los equipos del Club Atlético Villa Belgrano y van a enfrentarse en las diferentes divisiones inferiores estos equipos:

La Favela vs. Rivadavia de Lincoln; Deportivo Baigorrita ante Defensa Argentina; Independiente vs. Sarmiento; Academia Javier Mascherano de Lincoln ante Origone de Agustín Roca (en el estadio de Rivadavia de Lincoln); Mariano Moreno ante Rivadavia de Junín: Jorge Newbery vs. River Plate; y B.A.P. espera a Ambos Mundos.

Principales posiciones

Luego de la disputa de cuatro fechas, estas son las principales posiciones en casa divisional: