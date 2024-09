River Plate, la última esperanza para romper la hegemonía brasileña en la Libertadores

De ese año a la fecha, se registran 14 campeones del torneo más importante de Sudamérica, de los cuales 10 son de Brasil. Todo apunta a que la hegemonía verdeamarela se mantendrá en 2024, no obstante, hay una esperanza de lo contrario: River Plate.

El próximo 17 de septiembre arrancarán los cuartos de final de la actual edición de dicho certamen organizado por la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol). Ocho equipos disputarán la fase, cinco de ellos son brasileños: Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo, Botafogo y Flamengo. El resto son Colo Colo (Chile), Peñarol (Uruguay) y Los Millonarios.

Solo cuatro clubes de los mencionados tendrán un lugar en las semifinales de la justa internacional, sin embargo, es seguro que dos sean de Brasil; además, este par de plantillas no se verán las caras entre sí debido a la estructura de las llaves. Con base en lo anterior, existe la posibilidad de una final protagonizada por escuadras verdeamarelas.

La misión de terminar con la hegemonía no será fácil para River Plate, porque de los cinco equipos con más probabilidades de llevarse la Copa Libertadores, cuatro son brasileños. En el primer lugar hay un empate: las casas de apuestas tienen cuotas de 3.50 para Flamengo y el combinado argentino; después aparecen Botafogo y Atlético Mineiro con 3.85 y 4.20, respectivamente; al final de la lista figura el vigente campeón, Fluminense, con cuotas de 6.00.

🏆🔥 ¡Camino a la Final de la CONMEBOL #Libertadores! El calendario de los cruces de Cuartos en busca de la #GloriaEterna. pic.twitter.com/UMQ5zpAj26 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 26, 2024



Respecto a los goleadores, los operadores de juegos de azar pagan 1.28 a que Júnior Santos, ariete de La Estrella Solitaria, finaliza como el máximo romperredes; hasta el momento, lidera el registro con nueve festejos. El más cercano perseguidor es Paulinho, delantero del Gallo, con cuotas de 6.00; es el segundo del conteo con seis tantos. De Los Millonarios, Miguel Borja aparece en la lucha por ser el mejor anotador; también matricula seis goles, pero las casas le dan 11.00 de probabilidades.



La travesía de River en la Libertadores 2024



Cinco plantillas de Argentina participaron en la fase de grupos del torneo más importante de la Conmebol. River Plate fue el único en conseguir el liderato de su sector; San Lorenzo y Talleres de Córdoba quedaron como segundos, lo cual de igual forma les dio un boleto para la fase de eliminación directa. Rosario Central se fue a la Copa Sudamericana tras culminar como tercero, mientras que Estudiantes de La Plata se despidió de toda competición por ser último de su grupo.

Los Millonarios compartieron sector con Nacional (Uruguay), Libertad (Paraguay) y Deportivo Táchira (Venezuela). Sus estadísticas cerraron con 16 puntos gracias a cinco triunfos, un empate y cero derrotas; además, sumaron 12 goles a favor y tres en contra (una diferencia de gol de nueve). Estos números los posicionaron como el mejor representativo de la etapa.

En octavos de final se enfrentaron a Talleres; River Plate se llevó ambos partidos: en la ida ganaron por la mínima y en la vuelta 2-1 (3-1 el marcador global). Por su parte, San Lorenzo, el otro club argentino en fase de eliminación directa, no pudo con Atlético Mineiro y cayó 2-1 en el marcador global.

🤩⚪️🔴 Después de la clasificación a Cuartos de Final, las felicitaciones de Marcelo Gallardo.#GloriaEterna 🏆 @RiverPlate pic.twitter.com/MoDCEPcfJx — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 29, 2024

Colo Colo, escuadra que obtuvo su boleto luego de vencer al Club Deportivo Popular Junior (Colombia), será el rival de los de Buenos Aires en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. El ganador de la serie chocará en semifinales contra el triunfador de la llave Atlético Mineiro vs Fluminense; el Flu es quien defiende la corona.



El último campeón argentino y también no brasileño



La mejor escuadra de la Conmebol se definió en 2018 con una final inédita protagonizada por dos oriundos de Argentina: River Plate y Boca Juniors. Los Millonarios buscaban su cuarto campeonato, los Xeneize el séptimo. La ida se desarrolló en La Bombonera, pero por motivos de seguridad la vuelta fue en el césped del Santiago Bernabéu (Madrid, España).

River calificó a la fase de eliminación directa como mandamás del Grupo D; registró tres victorias, la misma cifra de igualadas y cero caídas, así como seis goles a favor y un trío en contra. En octavos se impuso al Racing Club, en cuartos al Independiente y en semifinales al Gremio (era el vigente campeón de la Copa Libertadores).

Mientras, Boca terminó en el segundo puesto del Grupo H; sumó dos victorias, tres empates y un tropiezo, además de ocho anotaciones a favor y cuatro en contra. En su camino a la final superó a Libertad, Cruzeiro y Palmeiras.



El primer partido de la final culminó 2-2. Ramón Ábila y Darío Benedetto marcaron por parte de los Xeneize; Lucas Pratto fue el único anotador de Los Millonarios, porque el otro tanto fue un autogol de Carlos Izquierdoz. La vuelta fue completamente de River Plate: Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez le dieron el triunfo 3-1 sobre Boca Juniors (Benedetto se apuntó el gol del descuento).

Al siguiente año, River se instaló otra vez en la final de la Copa Libertadores; su contrincante fue el Flamengo; en esta edición el mejor club de Sudamérica se definió a un solo duelo. Rafael Borré trajo esperanzas de un bicampeonato con un tanto al minuto 14, no obstante, las ilusiones se esfumaron al 88’ y al 92’ gracias a un doblete del brasileño Gabriel Barbosa.

Desde entonces, la Libertadores ha sido conquistada por equipos originarios de Brasil. Son cinco títulos al hilo (la racha más larga para un país en la historia del torneo sudamericano): Flamengo en 2019 y 2022, Palmeiras en 2020 y 2021 y Fluminense en 2023.

A pesar de la reciente hegemonía verdeamarela, la tabla de naciones con más Copas Libertadores es dominada por Argentina con 25 laureles; Independiente (siete), los Xeneize (seis), Los Millonarios (cuatro) y Estudiantes de La Plata (cuatro) son los más ganadores. Después se ubica Brasil con 23 títulos; Sao Paulo, Santos, Gremio, Palmeiras y Flamengo son los que lideran el registro con tres coronas cada uno.