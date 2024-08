Gondou ya fue presentado como jugador del Zenit

Tal como adelantó Democracia, Luciano Gondou se convirtió en jugador del Zenit San Petersburgo y fue presentado hoy en Rusia. El ex delantero de Sarmiento firmó un contrato para cuatro años con una opción de año más.

Recordemos que hace casi un año, Argentinos le compró a Sarmiento el 80% del jugador en U$S 3.500.000, por lo que al Verde le correspondería el 10% de la millonaria venta ya que el otro 10% restante es de un grupo inversor.

Además, el delantero aprovechó la oportunidad para despedirse de Argentinos Juniors en sus redes sociales. De esta manera, Gondou utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a todos en Argentinos Juniors: "Hoy toca despedirme de este gran club como lo es Argentinos Juniors. Desde un principio, todos me recibieron de la mejor manera y me hicieron sentir muy bien. Quiero agradecerle a cada una de las personas que me ayudaron a crecer: compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, toda la gente del staff y por supuesto, a toda esa maravillosa hinchada. Abrazo, Bichitos, muchas gracias por todo y sepan que estaré siempre acompañándolos a la distancia". Este texto es acompañado por un video de sus goles en el Bicho.