Mascherano continuaría al frente de la Sub-20

El entrenador de la Selección Argentina Sub-20, Javier Mascherano, continuaría a cargo del conjunto nacional juvenil, a pesar de la eliminación ante Francia por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, estaría dispuesto a mantener al ex jugador a cargo del combinado "albiceleste", a pesar de no haber conseguido los resultados esperados. Si bien falta la reunión formal entre dirigentes y seleccionador, ambas partes verían con buenos ojos que el proyecto continúe.

Se espera que dicha reunión tenga lugar en las próximas semanas, en Argentina, y estaría todo encaminado para que "el Jefecito" permanezca en el cargo, ya que no mostró indicios de querer renunciar al puesto y seguiría con fuerzas para afrontar el desafío.

El torneo Sudamericano Sub 20 se desarrollará en 2025 y desde la dirigencia creen que un cambio de técnico a esta altura, no sería beneficioso para el combinado nacional debido a que el tiempo de preparación para un nuevo entrenador es escaso. Además, la competencia, que se llevará a cabo en Perú no es importante únicamente por el título en sí, sino también porque la misma otorga cuatro plazas para el Mundial del año que viene.

Ante esto, para la dirigencia, lo más razonable sería mantener a Mascherano al frente del seleccionado Sub 20 para ambas competencias, ya que los futbolistas conocen la manera de trabajar del "Jefecito".