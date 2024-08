El técnico Israel Damonte ensaya el once titular de Sarmiento para recibir a Belgrano de Córdoba

El entrenador de Sarmiento, Israel Damonte, sigue buscando el once titular para recibir el domingo a Belgrano de Córdoba. En el marco de la novena fecha del torneo de la Liga Profesional, el Verde y el Pirata se enfrentarán el domingo desde las 15 en el Estadio Eva Perón y con el arbitraje confirmado de Nicolás Ramírez.

Según pudo averiguar este diario, el DT del Verde estaría conforme con el rendimiento que tuvo el equipo en sus últimas dos presentaciones (victoria con Racing y derrota con River) y es por eso que no habría grandes novedades en el once inicial.

Lucas Acosta en el arco; Elías López, Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde y Yair Arismendi en la defensa; el mediocampo con Joaquín Gho, Manuel García, Emiliano Méndez y Valentín Burgoa; y Gabriel Gudiño con Ezequiel Naya en la delantera serían los once para recibir a Belgrano.

La gran incógnita para el hincha de Sarmiento pasa por los refuerzos y en este sentido el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de los atacantes Nicolás Gaitán y el “Demonio” Gabriel Hauche.

En el marco del certamen de primera división, cuya novena fecha arranca hoy con el choque entre Newells y Estudiantes (LP), ayer se confirmó que en la continuidad del torneo Sarmiento visitará en la décima fecha a Argentinos, el jueves 8 de agosto a las 15.

Por la fecha once, el domingo 18 de agosto el Verde recibirá a Tigre desde las 17 y en la fecha doce visitará a Deportivo Riestra el sábado 24 de agosto desde las 14.30.

Empató la Reserva

La división Reserva de Sarmiento empató ayer 1-1 frente a Defensa y Justicia en el marco de la segunda fecha de la Zona 2 del certamen.

El equipo que conduce tácticamente Francisco Martínez formó con Marsengo; Sandoval, Seyral, Godoy y Taccari; Pohmajevic, Massi y Marquez; Bosco, Calderón y Ferreira.

FECHA 9

HOY

20:00 Newells vs. Estudiantes (LP)

MAÑANA

15:00 Godoy Cruz vs. Argentinos

15:00 Vélez vs. Def. y Justicia

17:15 Talleres (C) vs. Instituto

19:15 Independiente vs. San Lorenzo

20:30 Huracán vs. Racing Club

EL DOMINGO

15:00 Sarmiento (J) vs. Belgrano

15:00 Unión vs. River Plate

17:30 Boca vs. Barracas Central

20:00 Atl. Tucumán vs. Ind. Rivadavia

20:00 Lanús vs. Tigre

EL LUNES

14:30 Riestra vs. Central Cba (SdE)

19:00 Gimnasia (LP) vs. Rosario Central

20:00 Platense vs. Banfield