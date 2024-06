Las estrellas que se pierden la Copa América

La Copa América de Estados Unidos 2024 comenzó anoche y tendrá a los mejores jugadores del continente batallando por levantar el trofeo. Sin embargo, algunos de sus mejores talentos se ausentarán por diversos motivos.

Los mejores jugadores que se perderán la Copa América son:

- Paulo Dybala (Argentina): "La Joya" es uno de los argentinos más talentosos y de los más importantes en la Roma de Italia, pero Lionel Scaloni decidió no llevarlo.

"Tomamos la decisión de armar esta lista con todo el dolor del mundo, porque sabemos lo que nos dio, es una decisión que tomamos.

Es lo más feo de ser entrenador, lo asumimos, lo tenemos que hacer y es difícil", explicó el seleccionador argentino sobre la ausencia de Dybala. De todas maneras, el cordobés confesó: "Estaré alentando desde casa, como siempre que no estoy con la Selección… Espero de todo corazón que vuelvan a ganar la Copa América".

- Neymar (Brasil): el mejor jugador brasilero de los últimos años se perderá esta edición de la Copa América, ya que todavía se está recuperando de la rotura de ligamento y menisco en la rodilla izquierda que sufrió ante Uruguay en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El brasilero sigue sin poder ganar la Copa América con su selección, ya que, en 2019, cuando la Verdeamarelha levantó el trofeo por última vez, también se perdió el torneo por una lesión.

- Arturo Vidal (Chile): la situación con el histórico mediocampista chileno es mucho más delicada que la de Neymar.

Pese a estar bien físicamente, el director técnico de Chile, Ricardo Gareca, decidió no citarlo. Ante esta situación, Vidal expresó: "No es algo futbolístico, es una decisión del entrenador. Tiene todo el derecho de elegir a sus jugadores, a los que seguramente lo harán bien en la Copa América, pero claramente me hubiese encantado estar".

- Edinson Cavani (Uruguay): el segundo máximo goleador en la historia de la "Celeste" no jugará la Copa América porque en las últimas semanas anunció su retiro de la selección.

"Fueron sin dudas muchos años preciosos. Tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar", expresó en el comunicado donde anunció su retiro internacional.

- Leon Bailey (Jamaica): el jamaiquino, que actualmente milita en el Aston Villa, rechazó representar a su país en la Copa América.

Su agente, Craig Butler, aclaró: "Leon Bailey se tomará un descanso de la selección de Jamaica por su salud mental y para pasar tiempo con su familia".

- Pervis Estupiñán (Ecuador): el lateral del Brighton se perderá la Copa América por una lesión en el tobillo.