Manuel García señaló: "Se está armando un lindo grupo y vamos a sacar esto adelante"

El jugador Manuel García, de 25 años y oriundo de la vecina ciudad de 9 de Julio, la viene "peleando" desde hace rato, buscando afianzarse en el círculo superior del fútbol argentino.

El hijo de Mario García y de Mónica Labriola, hermano de Milagros, Mateo y Magalí García, regresó a Sarmiento de Junín luego de un breve paso por Central Córdoba de Santiago del Estero y, pese a esa experiencia no tan buena en lo deportivo en la provincia norteña, "Manu" le puso las ganas de siempre a la situación y hoy vive un gran presente.

El director técnico Israel Damonte le confió una de las once camisetas titulares ni bien regresó al CAS y el nuevejuliense ha tenido grandes actuaciones, las dos últimas coronadas con sendos goles importantes para el Verde: hace algunas semanas, en el triunfo por 1 a 0, con gol suyo, ante San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro; y el pasado jueves en la victoria en el Eva Perón por 2 a 0 ante Estudiantes de La Plata, marcando García el segundo tanto, luego de la apertura del marcador a cargo de Gabriel Gudiño.

El receso dispuesto por la disputa de la Copa América 2024 de selecciones le da a García y al resto de sus compañeros algunos días de descanso, para luego reanudar la competencia con el claro objetivo de dejar a Sarmiento en Primera división.

"Empecé jugando desde muy chiquito en Agustín Álvarez y después, con 13 años de edad, fui a jugar a French. De ahí vine a Sarmiento e hice las divisiones inferiores acá. La verdad es que, por entonces, hacía varios deportes que me gustaban en general, pero siempre estuve más enfocado en el fútbol. Siempre jugué en media cancha; en los baby fútbol de cinco jugaba de delantero, pero en cancha de 11, siempre me moví ahí, en el medio".

Consultado sobre como llegó a incorporarse a Sarmiento, García recordó: "Fue por una prueba que me consiguieron. Vine un día, hicimos fútbol con los chicos de la categoría y al otro día me dijeron que vuelva, que me iban a fichar así y que empezaba a jugar con el equipo. Arranqué en las inferiores, con el elenco del primer año de AFA, la categoría 1999, en la temporada 2014".

Disfrutó del debut en Primera División

Avanzando en la charla, "Manu" comentó que "algo que esperaba con ansias era llegar a Primera y tener la oportunidad. Así que, cuando lo logré, se disfrutó bastante. Con Sarmiento fuimos campeones de Reserva, algo muy bueno a nivel personal y grupal, y para el club también. Fue algo histórico, que no se había conseguido nunca, y todo fue muy lindo", señaló.

Tras referirse a su paso por Santiago del Estero, destacó: "como positivo, la verdad es que me sentí cómodo, me sirvió para tener nuevas experiencias. Después, por un tema dirigencial, no pude seguir en Central Córdoba, pero estoy muy agradecido por la oportunidad".

Así, Manuel se refirió a su regreso a Sarmiento y expresó: "Fue algo bueno, en un momento complicado para mí, ya que yo estaba en Santiago entrenando apartado del equipo.

Así que, que me llamen de Sarmiento para volver y tener un lugar, fue algo lindo. Y que esté Israel Damonte también, porque sabía la forma de trabajar de él y de su equipo, y anteriormente me había sentido muy cómodo", sentenció.

La confianza que le brinda Damonte

Por ello, agradeció: "La confianza del cuerpo técnico hacia mí. De a poco me fui soltando y agarrando ritmo, que es lo que me faltaba. Los dos últimos triunfos fueron muy emocionantes, y a nivel personal lo valoro por lo que se trabaja a nivel grupal día tras día para eso. No veníamos tan bien como queríamos y fue un desahogo muy grande", afirmó.

Como corolario de la charla con Democracia, Manuel García analizó lo que se viene, las restantes 22 fechas del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, argumentando: "Va a ser un torneo difícil. Nos viene bien descansar y el hecho de habernos ido con una gran victoria como local, ya que no se nos venía dando en nuestro estadio. Eso nos deja tranquilidad para volver a trabajar y arrancar de la mejor manera en la reanudación del campeonato. Se está armando un lindo grupo y vamos a sacar esto adelante", completó el nuevejuliense Manuel García, quien transita un gran presente como futbolista profesional.

Posiciones hasta el momento

Así están las posiciones en la Liga Profesional de Fútbol, torneo que ingresó en receso hasta mediados de julio.