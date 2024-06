Mañana, Sarmiento recibirá a Estudiantes de La Plata, previo al receso por la Copa América

La quinta jornada de la Liga Profesional 2024 a iniciarse hoy va a finalizar el sábado 15 y mañana en nuestra ciudad, Sarmiento espera la visita de Estudiantes de La Plata, en partido a iniciarse a las 19 y que contará con el arbitraje de Jorge Ignacio Baliño.

El juez tandilense tendrá como asistentes a Adrián Del Barba y a Lucas Pardo, como cuarto árbitro se desempeñará Franco Morón, a cargo del VAR estará Nazareno Arasa y como AVAR trabajará Andrés Gariano.

Hace poco más de tres meses, en el mismo estadio Eva Perón, donde se medirán mañana, el Verde superó el 9 de marzo pasado 3 a 1, por la décima fecha de la Copa de la Liga.

Ayer volvió a entrenar el plantel profesional dirigido por Israel Damonte, quien dará a conocer en próximas horas la lista de futbolistas citados para recibir al "León", que tiene como entrenador a Eduardo Domínguez.

Recordemos que hasta el momento, Sarmiento incorporó como refuerzos al arquero Lucas Acosta (ex Lanús y de anterior paso por el Verde, donde atajó solo cuatro partidos porque sufrió una seria lesión); a Valentín Burgoa, quien llegó a préstamo desde Godoy Cruz de Mendoza; Manuel García, quien regresó al CAS tras un breve préstamo en Central Córdoba; Gabriel Gudiño, quien fue la primera incorporación en este período de transferencias; Benjamín Borasi, quien retornó al Verde del préstamo en Sao Luiz de Brasil; Emiliano Méndez, quien llegó de Racing de Montevideo para jugar su segunda etapa en el club; y las recientes incorporaciones del volante Juan Alberto Andrada y del experiementado defensor, ex Boca Juniors y otros equipos, Facundo Roncaglia.

Los demás encuentros

Además de los cuatro encuentros a jugarse hoy y del cotejo Sarmiento-Estudiantes de La Plata, el resto de los encuentros previstos y los árbitros designados, son los siguientes:

Mañana a las 15, Deportivo Riestra vs. River Plate, con el contralor de Hernán Mastrángelo; a las 19, Tigre vs. Belgrano de Córdoba, siendo juez Sebastián Zunino; y a partir de las 21.15, Lanús vs. Racing Club, con contralor de Leandro Rey Hilfer; y Newell’s Old Boys de Rosario vs. Instituto de Córdoba, con Nicolás Lamolina como árbitro.

El viernes 14, a las 19, jugarán Talleres de Córdoba vs. Platense, siendo juez Fernando Espinoza; y Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield, con el juez Fernando Echenique.

El sábado 15, a las 16, Unión de Santa Fe recibe a San Lorenzo de Almagro, con Andrés Merlos en el arbitraje; a las 18, Huracán vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, con el contralor de Fernando Rapallini; completando desde las 20.30, Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia, siendo juez Pablo Dóvalo.