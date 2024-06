El Linqueño cayó como local ante Douglas Haig

El Linqueño cayó ayer por 1 a 0 ante Douglas de Pergamino, con un gol marcado en la última jugada por Agustín Sandona.

Cuando parecía que el partido terminaba en emplate, el defensor rojinegro le terminó dando la victoria al conjunto pergaminense. De esta manera, el León se quedó con las manos vacías.

El conjunto de Lincoln tuvo un muy buen primer tiempo, fue el que manejó el balón y el que generó las jugadas más claras.

En el complemento, Douglas hizo pie en el terreno, aunque se repartió la tenencia de balón con el dueño de casa. Los dos intentaron con son sus armas. El Linqueño estuvo cerca de abrir el marcador, pero falló en la definición o encontró siempre la resistencia de Carrera.

Otros resultados:

Defensores del Pronunciamiento 0 - Sportivo Belgrano 3

9 de Julio de Rafaela 0 - Defensores de Villa Ramallo 2

Libre: Sportivo Las Parejas

Próxima fecha:

Sportivo Las Parejas vs 9 de Julio de Rafaela

Defensores de Villa Ramallo vs Defensores del Pronunciamiento

Sportivo Belgrano vs El Linqueño

Douglas Haig vs Gimnasia de Concepción del Uruguay

Libre: Independiente de Chivilcoy.