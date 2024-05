Matienzo de Juan Bautista Alberdi encabeza la tabla de posiciones

Se disputó la octava fecha del torneo "Apertura" 2024 de fútbol de primera división "Centenario del F.C. Matienzo de Alberdi" que organiza la Liga Deportiva Central Vedia, en el que está en juego la Copa "Alberto 'Ratón' Ocampo" en homenaje al director técnico germaniense fallecido hace algunos meses.

Los resultados registrados fueron los siguientes:

Atlanta de Vedia 5 (goles del juninense Agustín Sospicio, Néstor Puzzi, Ivo Ramírez y Nicolás de la Vega -2-) vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi 2 (Christian Sánchez y Agustín Galliano); Ancalú de San Gregorio 0 vs. Matienzo de Juan Bautista Alberi 1 (tanto de Alex Coria); y Sarmiento de Vedia 3 (goles de Nahuel Conde, Tobías Pedernera y Axel Rodríguez) vs. Deportivo Alberdi 0 (perdió la punta y el invicto).

Por su parte, Leandro N. Alem 2 (tantos de Sandro Gianello y Alexis Mitre) vs. Defensores de Christophersen 1 (Iván Rojas); Sportivo Sarmiento de Germania 0 vs. Martín de Irigoyen de Alem 1 (Marcos Gutiérrez); y Huracán de Diego de Alvear 2 (doblete de Elián Rolando) vs. River Plate de San Gregorio 2 (tantos de Adriel Montebello y de Valentino Solanille). Con estos resultados, pasó a comandar las posiciones el único invicto que tiene el certamen, Matienzo de Juan Bautista Alberdi, con 20 unidades.

Le siguen Deportivo Alberdi, con 19; Atlanta de Vedia, 18; Sarmiento de Vedia y Ancalú de San Gregorio, 15; Leandro N. Alem, 12; Martín de Irigoyen, 10; Huracán de Diego de Alvear, 8; River Plate de San Gregorio, 7; Sportivo Sarmiento de Germania, 4; Juventud Unida de Colonia Alberdi, 3; y cierra con dos puntos el equipo de Defensores de Christophersen (Santa Fe).

En cuanto al certamen de Segunda división, lideran Deportivo Alberdi y Atlanta de Vedia, con 17 puntos, seguidos por Sarmiento de Vedia, con 16 unidades.

Por la novena fecha, los partidos previstos para mañana son los siguientes:

Irigoyen de Alem vs. Huracán de Diego de Alvear; Defensores de Christophersen ante Sarmiento de Vedia; River Plate vs. Juventud Unida; Deportivo Alberdi ante Matienzo, en el clásico alberdino; Ancalú de San Gregorio vs. Sportivo Sarmiento de Germania; y Atlanta de Vedia recibe a Leandro N. Alem.