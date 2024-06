Jugarán mañana la anteúltima fecha del certamen Apertura

Este fin de semana se jugará la décima y anteúltima fecha del campeonato Apertura 2024 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Hoy sábado se disputarán los encuentros de las categorías inferiores Décima, Novena y Séptima, y mañana los de Octava y los de Primera división.

San Martín de Roberts, en condición de local, enfrentará a Juventud Unida de Lincoln con la necesidad de ganar para seguir al frente de las posiciones en la categoría superior, luego de vencer 1 a 0 como visitante a Deportivo Arenaza. También reúne 20 puntos el otro líder, Deportivo Pinto (viene de golear 5 a 1 a San Miguel), quien visitará a Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur (viene de caer 5 a 1 ante Juventud Unida), en el estadio Maximiliano Quiroga.

Villa Francia, otro de los equipos que quiere lograr el título, ya que está solo dos puntos debajo de los punteros, superó a Atlético Roberts 2 a 0 y mañana domingo será anfitrión del Deportivo Arenaza.

Argentino de Lincoln, que tiene 17 puntos (está a tres de los primeros) y superó el domingo pasado como huésped 3 a 1 a C.A.S.E.T. de El Triunfo, espera en su estadio El Fortín a Atlético Roberts. Luego de perder 3 a 1 en su estadio ante El Linqueño, Pintense quedó relegado con tiene 15 unidades, esperando recuperarse mañana, cuando reciba a C.A.S.E.T. de El Triunfo.

Completando la fecha, San Miguel se medirá con El Linqueño, que intentará terminar el campeonato de la mejor manera.

La última fecha, en tanto, tiene estos encuentros previstos: Deportivo Pinto recibirá a San Martín (R), en partido que puede definir el campeón; Villa Francia vs. Argentino de Lincoln; Atlético Roberts vs. Pintense; C.A.S.E.T. vs. San Miguel; El Linqueño vs. Atlético Pasteur; y Juventud Unida vs. Deportivo Arenaza.