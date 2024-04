"Cholas", el equipo de fútbol femenino de Junín que compite en Capital Federal

Varias jóvenes juninenses radicadas en la Capital Federal y en el Conurbano bonaerense mantienen en la urbe la amistad iniciada en nuestra ciudad (especialmente en la época de estudiantes secundarios) y, además de reunirse habitualmente a compartir gratos momentos, tienen allí su propio equipo de fútbol femenino.

El elenco, según manifestó a Democracia una de sus integrantes, Morena Panet, "se llama Cholas y lo integramos todas amigas, del colegio y de la vida. Ellas son Micaela Merlo (hija de Gastón Merlo, de destacado paso como jugador de Sarmiento), Florencia Monti, Clara Masino, Lola Capelle, Rocío Degracia, Lola Carosio, Delfina Esponda, Valentina Corvetto, Valentina Funes y Victoria Mingorance. Y aunque no jueguen, siempre están presentes en todos los partidos nuestras amigas, Manuela Anca y Pilar Broggi".

Morena, hija del Dr. Alejandro Panet y de Sol Rodríguez y hermana del destacado automovilista juninense Juan Francisco Panet, agregó seguidamente: "Jugamos en los torneos Indiana, en el complejo que se llamaba KDT. El formato del torneo es "Apertura 2024" Liga más semifinales de Oro y de Plata. En una primera instancia, juegan todos contra todos a una sola vuelta y luego llegan los playoff finales. Los primeros de la tabla general clasifican a semifinales de Oro, mientras que del quinto al octavo de la misma tabla, juegan las semifinales de Plata. Para las semis, en caso de empate, clasifica el mejor posicionado en la tabla de posiciones (no hay penales en semifinales). En las finales, en caso de igualdad, se define por penales", expresó Morena.

La joven, quien está en tercer año de la carrera de arquitectura en la Facultad de Buenos Aires, recalcó luego: "En Capital Federal, los tiempo son otros en comparación con Junín y se hace muy difícil practicar un deporte 'profesional'. En la vida del estudiante, el deporte o alguna actividad deportiva es muy importante y también muy necesaria. Este año arrancamos fútbol con mis amigas y para mi, la pasión por el fútbol nació de chica. Siempre fui fanática de Boca Juniors, pero aún más del fútbol. Puedo estar horas mirando partidos que no me voy a aburrir".

Sobre el fútbol profesional femenino

Luego de señalar que "No soy de extrañar a Junín durante el año, pero cuesta un poco más a fin de año, cuando ya está terminando todo y queda algún final por rendir y sabes que se vienen las fiestas. Querés estar en la pileta, tomando sol, y los días para volver no se pasan más", Panet dijo, al ser consultada si le gustaría ser jugadora profesional: "No practicaría fútbol profesional hoy en día, en algún club. Mi prioridad es el estudio y tengo la cabeza en eso. Este torneo lo hacemos un poco por esto del estar estudiado en otro lugar, para despejarnos, tener otra prioridad, esperar a que llegue el fin de semana para poder jugar, hace muy bien. Por el momento, no se me cruzan las dos cosas, en la semana estoy con la facultad y el sábados estamos con el fútbol. Mi papá (Alejandro Panet, destacado corredor de karting y actualmente realizando el curso de director técnico nacional de fútbol) no puede estar todos los sábados para dirigirnos, porque está en Junín, trabajando. Pero siempre está presente de alguna u otro forma, con algún que otro consejo. Para mí, es mi DT en el fútbol y en la vida, siempre se da cuenta de todo, sabe mucho de fútbol y cuando puede, viene a dirigirnos".

"El deporte más lindo"

En otro pasaje de la charla con Democracia, Morena recomendó "Mucho esta actividad, el fútbol, para quien esté estudiado en Capital Federal o afuera de Junín. Hace muy bien la actividad física, el deporte, y el fútbol es el deporte más lindo, sepas mucho o no sobre él".

Finalmente, la estudiante universitaria y futbolista completó manifestando: "Les agradezco mucho a mis amigas, por la buena onda de siempre y por la responsabilidad de cada sábado. También a nuestros papás y a las familias, que están siempre apoyándonos en todo lo que hacemos", cerró la entrevistada.