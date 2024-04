Israel Damonte deberá meter mano en el equipo para visitar a Godoy Cruz de Mendoza

La lesión de Lisandro López –se desgarró el soleo y se perderá el resto del torneo- obligará al DT de Sarmiento a rearmar la alineación inicial que viene de caer con Newell´s. Iván Morales ocuparía el lugar del capitán del Verde y Franco Paredes también estaría a disposición.

Sarmiento se prepara para visitar a Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas, donde hará su anteúltima presentación en la Copa de la Liga 2024. Israel Damonte, el DT, deberá meter mano obligada en el equipo que buscará cambiar su imagen luego de dos derrotas consecutivas.

El Verde empieza a palpitar el duelo correspondiente a la decimotercera fecha del torneo local y el entrenador comienza a delinear la alineación inicial, que tendrá la baja de Lisandro López producto de un desgarro en el sóleo. El capitán y referente del elenco juninense se perderá lo que resta del campeonato.

El lugar de López lo ocuparía Iván Morales, quien ya dejó atrás su lesión muscular y se encuentra en condiciones de volver a jugar luego de tres partidos. El chileno sería la única referencia de ataque que presentará Sarmiento en tierras mendocinas.

Además, el otro que también sería de la delegación y podría meterse en el once es Franco Paredes, que también encadenó una serie de lesiones musculares que lo marginaron en varios partidos de la Copa de la Liga y no le permitieron alcanzar el gran nivel que mostró en la segunda mitad del 2023.

El otro que también se encuentra a disposición es Elías López. El lateral derecho tuvo que salir en el entretiempo ante Newell´s, producto de un golpe en la cabeza, pero eso no le impedirá jugar ante Godoy Cruz.

La semana de prácticas para el Verde culminará el domingo, en el estadio Eva Perón, donde Damonte definirá el once que intentará dar el golpe en Mendoza ante el equipo sensación del 2024.

El rival

El Tomba es el único líder de la zona “B”, con 26 unidades, y el primer clasificado a los play-off de la Copa de la Liga. Además, cuenta con un sistema de juego aceitado e individualidades que pueden prevalecer en el partido.

Por otro lado, el Malvinas Argentinas es un fuerte para el elenco de Daniel Oldrá, ya que allí ganó tres, empató dos y solo perdió uno, ante Estudiantes de La Plata. No obstante, el conjunto mendocino sufrió un duro revés a mediados de febrero, luego de quedar afuera de la Copa Libertadores ante Colo Colo de Chile.

Oldrá tendría a todo el plantel a disposición para recibir a Sarmiento, ya que no registró lesiones en los últimos días. No obstante, el arquero suplente Roberto Ramírez no podrá ser de la partida, ya que vio la roja ante Platense luego de un cruce con Ignacio Vázquez.

La Reserva empató con el Guapo

La Reserva de Sarmiento igualó 1 a 1 con Barracas Central, ayer, en el Centro de Alto Rendimiento, en el marco de la séptima fecha de la Copa Proyección.

Lautaro Cerato, en el primer tiempo, abrió el marcador para el elenco comandado por Martín Funes, que aún no pudo ganar en el certamen.

Sin embargo, Santiago Villalba decretó la paridad final en Junín. En la próxima fecha, el Verde visitará a Unión de Santa Fe.

Sarmiento festeja su cumpleaños

En el marco de un nuevo aniversario, Sarmiento festeja, hoy, su cumpleaños 113. La celebración comenzará a las 20 y tendrá lugar en el estadio Eva Perón.

Los festejos contarán con música, juegos, sorteos y cantinas, entre otras cosas. Además, la entrada será gratuita, mientras que habrá un bono contribución de $2.000. El premio será una camiseta del Verde firmada por todo el plantel.