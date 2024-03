El Linqueño debutará en el Federal A ante Gimnasia de Concepción del Uruguay

El Consejo Federal en las últimas horas anunció el fixture con sus respectivas zonas y el formato del Torneo Federal A, que comenzará el próximo 24 de marzo y otorgará un boleto para la Primera Nacional.

El Linqueño, que empieza a ponerle fin a su pretemporada, integrará la Zona 3 junto a Douglas Haig, Sportivo Las Parejas, Defensores de Pronunciamiento, Independiente de Chivilcoy, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Sportivo Belgrano de San Francisco, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y 9 de Julio de Rafaela, equipo que ingresó en lugar de Unión de Sunchales.

El León pondrá primera ante el Lobo entrerriano el próximo 24 de marzo, en condición de visitante. Por otro lado, el elenco conducido por Roque Drago tendrá fecha libre recién en la jornada 9 y 18.

Formato del Federal A

El campeonato regional reunirá a 38 equipos que serán divididos en cuatro zonas, dos de 10 clubes y otras dos de 9.

La primera fase del certamen comenzará el 24 de marzo y culminará el 15 de julio, cuando se disputen los cruces de la fecha 18 de cada grupo.

Luego, del 1° al 5° en las dos zonas de 10 equipos y del 1° al 4° en los dos grupos de 9 clubes clasificarán a la segundo ronda del torneo. Estos 18 equipos serán divididos en dos zonas (A y B) y jugarán a una sola rueda. El primero y segundo de cada grupo pasará a la siguiente fase del campeonato, en la que se jugará la semifinal y, luego, final para definir quién se queda con el pasaje a la Primera Nacional.

Por otra parte, los 14 elencos de la zona A y B que no hayan logrado pasar a la ronda final jugarán la Fase Reválida, que tendrá seis etapas y cuyo ganador se enfrentará con un equipo de la B Metropolitana por otro ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Fixture de El Linqueño en la primera rueda

24/03 – Gimnasia (CdU) vs El Linqueño

31/03 – El Linqueño vs Independiente (CH)

07/04 – Douglas Haig vs El Linqueño

14/04 - El Linqueño vs Sportivo Belgrano

21/04 – Defensores de Belgrano vs El Linqueño

28/04 - El Linqueño vs Sportivo Las Parejas

05/05 – 9 de Julio de Rafaela vs El Linqueño

12/05 - El Linqueño vs Defensores de Pronunciamiento

15/05 – Fecha libre

19/05 -– El Linqueño vs Gimnasia (CdU)

26/05 – Independiente (CH) vs El Linqueño

02/06 – El Linqueño vs Douglas Haig

09/06 - Sportivo Belgrano vs El Linqueño

16/06 – El Linqueño vs Defensores de Belgrano

23/06 - Sportivo Las Parejas vs El Linqueño

30/06 – El Linqueño vs 9 de Julio de Rafaela

07/07 - Defensores de Pronunciamiento vs El Linqueño

14/07 – Fecha libre