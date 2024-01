Empate en la Copa de la Liga 2021, el mejor resultado del Verde cuando le tocó visitar a Boca

Sarmiento nunca pudo ganarle a Boca en condición de visitante y mañana buscará romper con esa maldición que lo persigue desde el Torneo Metropolitano 1981, cuando jugó por primera vez ante el Xeneize en Capital Federal. Pero si de algo sabe el elenco de Junín es de hazañas en diferentes escenarios y contextos, y ante rivales de gran fuste, como, por ejemplo, River. El Verde, el 31 de julio del 2022, venció al Millonario de Marcelo Gallardo, y esa resonante victoria sigue presente en los pasillos del club.

No obstante, el cuadro local tendrá un duro partido mañana, ya que no solo buscará romper con ese maleficio, sino que también intentará conseguir su primera victoria en la Copa de la Liga 2024, luego del empate registrado en el debut ante Tigre.

Sarmiento tendrá que jugar un partido casi perfecto si quiere dar el batacazo, ordenado en todas sus líneas y concentrado durante los 90 y pico minutos que se jueguen en el Nuevo Gasómetro, ya que enfrente habrá un rival con jerarquía, apoyado por sus 30 mil hinchas y con el hambre de conseguir, al igual que el Verde, su primer triunfo en el campeonato doméstico –empató con Platense en la primera fecha-.

La estadística marca que el Verde visitó en seis oportunidades a Boca y nunca pudo traerse una victoria a Junín. El primer duelo jugado en La Bombonera se dio en el Metropolitano del 81 y el triunfo se lo quedó el local (2 a 1).

El último partido fue en julio del año pasado, y el elenco dirigido por aquel entonces por Israel Damonte había hecho un partido inteligente, bien plantado en el campo y buscando el gol de contragolpe. Pero dos desatenciones en la defensa lo obligaron a ir a buscar el balón al fondo de la red. Miguel Merentiel pegó primero y Cristian Medina liquidó el pleito en la fría tarde del 2 de julio.

No obstante, la ilusión por arrebatarle los tres puntos al equipo de Diego Martínez alimenta la esperanza de los jugadores del Verde, que se encuentran mentalizados desde el sábado cuando regresaron a los entrenamientos e irán en busca de una gesta histórica para el club.

Hasta el momento, el mejor resultado que consiguió Sarmiento en condición de visitante ante el club que conquistó seis veces la Copa Libertadores fue un empate por 1 a 1, en La Bombonera, en la Copa de la Liga 2021. Aquella proeza tuvo un actor principal: Gabriel Alanís, hoy en Defensa y Justicia.

Lo cierto es que el cuadro de Junín transitaba sus primeras fechas en la vuelta a Primera División y llegaba al duelo ante el Xeneize urgido de una victoria, ya que sus dos primeras presentaciones habían sido derrotas. Alanís, que se encontraba a préstamo, abrió el marcador a los 19 minutos del complemento con un derechazo direccionado al ángulo superior izquierdo de Esteban Andrada.

Sin embargo, cuatro minutos después, Frank Fabra lanzó un centro desde el costado derecho que cayó en el área y el central Lisandro López -que había relevado al lesionado Izquierdoz- cabeceó como si fuera delantero para derrotar a Manuel Vicentini.

Luego del gol sufrido, el Verde no se dejó amedrentar y con más ímpetu que juego buscó una hazaña que aún no pudo conseguir. Pero la buena actuación le permitió conseguir un punto histórico y valioso que es recordado por estos tiempos. De los 23 jugadores que conformaron la delegación del elenco juninense aquella tarde, solo tres futbolistas se encuentran en el plantel actual: Yamil Garnier, que fue capitán y titular; Sergio Quiroga, quien ingresó en el complemento y le cedió la asistencia a Alanís; y Joaquín Gho, que integró el banco de relevos y no tuvo minutos.

Los tres partidos restantes en La Bombonera fueron derrotas para Sarmiento: en el Metropolitano de 1982, año en el que el Verde descendería a la segunda categoría del fútbol argentino, recibió un cross al mentón, ya que el resultado fue desfavorable 4 a 1. Luego, en el Campeonato 2016-2017 y la Liga Profesional 2021 el tanteador finalizó de la misma manera: caída por 2 a 0.