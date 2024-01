Independiente presentó al uruguayo Gabriel Neves

Independiente presentó en redes sociales al mediocampista uruguayo Gabriel Neves en un video junto a su compatriota Ricardo "Chivo" Pavoni, prócer del club de Avellaneda.

El "Rojo" continúa reforzándose a falta de una semana para el debut en la Copa de la Liga, que será el próximo viernes, a las 21:15, ante su homónimo mendocino en condición de visitante.

Este sábado, las redes del club presentaron a la flamante incorporación de los de Carlos Tevez: el uruguayo Neves, mediocampista central de 26 años.

El ex Nacional de Montevideo llega proveniente de Sao Paulo de Brasil a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra del 100% del pase por 3 millones de dólares.

El oriental fue presentado con un curioso video donde el uruguayo Ricardo Elbio Pavoni, leyenda del club, simula estar en una peluquería y por cortarle el pelo a Neves que solicita un estilo similar al del "Chivo" con el característico bigote que distingue a ambos.

En el Sao Paulo de Brasil, el oriundo del departamento de Maldonado jugó 75 partidos, entre 2021 y 2023, donde anotó un solo gol. El charrúa viene a darle jerarquía a un mediocampo compuesto por Iván Marcone, Federico Mancuello, Lucas González, el ecuatoriano Jhonny Quiñones y Alex Luna.

El martes, tras la revisión médica, Neves había declarado que lo que lo convenció de venir fue "hablar con Carlos (Tevez) y saber que venía a un club grande".

"Me gustan los desafíos. Tengo ganas de jugar y sentirme valorado, porque en el último tiempo me había quedado un poco atrás. La temporada la terminé hace un mes y aunque no es lo mismo, me entrené por mi cuenta. Estoy bien y espero ponerme rápido a punto. Quiero estar a disposición lo antes posible para que puedan contar conmigo" concluyó el futbolista de 26 años.