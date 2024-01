Franco Fagúndez: el encuentro con Cavani y el regalo que recibió de Merentiel y Saracchi

Franco Fagúndez, mientras se prepara para disputar su segunda temporada en la Primera Nacional con Estudiantes de Caseros, vive momentos que jamás olvidará, de esos que quedan grabados en la retina y se los contará a sus descendientes.

El uruguayo, de 25 años, hasta hace menos de un año estaba disputando la final del Torneo Nocturno de la Liga del Oeste con River, en el Eva Perón. Todo pasó muy rápido para el nacido en Paysandú, que, meses después, se encontró jugando un amistoso con el Boca de Sergio Romero, Edinson Cavani, Darío Benedetto y muchas otras figuras que componen al plantel.

El ex jugador de Sarmiento, River y El Linqueño habló con Democracia sobre la experiencia que vivió el miércoles pasado, cuando conoció a Cavani, su ídolo, y recibió dos pares de botines y la ropa de entrenamiento de Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi, que quedarán guardados en el museo personal del jugador.

-¿Cómo se dio el amistoso ante Boca?

-Teníamos programado un amistoso con Midland, pero se suspendió dos días antes y jugamos con Boca por la buena relación que tiene Diego Martínez con nuestro entrenador Walter (Otta). Cuando nos enteramos nos pusimos re contentos porque es un lindo partido para mostrarse.

-¿Conocías a Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi?

-No, no conocía a Merentiel ni a Saracchi, pero sabía que ambos son de Paysandú al igual que yo. Mis compañeros me dicen ´uruguayo´ y ellos escucharon y se acercaron para preguntarme de donde era. Ahí pegamos buena onda. Se portaron diez puntos.

-¿Es verdad que le hiciste una broma a Merentiel por ser hincha de Bella Vista de Paysandú?

-Sí, jaja. Sabía que él había salido de Bella Vista, clásico rival de mi club, Huracán. En un córner, me acerqué y le dije ´vos sos hijo mío´. Ahí empezó la buena onda y después del partido él se acercó y nos quedamos charlando.

-¿De qué manera te llegó el regalo?

-Merentiel me preguntó cuántos botines tenía y yo le contesté que solo tenía un par. Entonces me dijo que me iba a regalar dos pares más, pero me quedaron chicos y me dio la ropa de entrenamiento. Después vino Saracchi y le comenté que Miguel me había regalado botines y que no me habían entrado. El Chelo me preguntó cuánto calzaba y me dio dos cajas de botines. Me quedé con un par y el otro se lo di a un compañero.

-¿Conocías a Edinson Cavani?

-No, le dije a Merentiel que me haga la segunda y que me saque una foto con Edinson Cavani, que no había jugado el amistoso y estaba en el gimnasio. Cavani es mí ídolo, como lo es Messi para los argentinos. Hablamos un rato porque no lo quería molestar mucho.

-¿Qué vas a hacer con la ropa que te regalaron?

-El short seguro se lo doy a mi tío que es fanático de Boca, pero la remera de entrenamiento la voy a guardar de recuerdo.

-Entraste a Boca Predio para jugar un amistoso y te fuiste con una linda anécdota…

-Sí, la alegría y los recuerdos que me llevo siempre van a estar presentes. Fue una experiencia inolvidable.

-¿Es muy superior el nivel de Primera División en comparación con la Primera Nacional?

-No, el nivel futbolístico no es tan diferente a la Primera Nacional. Obviamente que los jugadores de Boca tienen otro pase y otra técnica, pero la diferencia no es tan grande.

-Pasó todo muy rápido, ¿te imaginabas estar dónde estás?

-No, no me imaginaba estar acá. Hace menos de un año estaba jugando con River la final del Nocturno ante Villa. Después jugué un par de partidos en el Federal A y llegué a la Primera Nacional. A los chicos que están en la Liga les digo que no aflojen que en cualquier momento se da.